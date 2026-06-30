Traurige Gewissheit rund zwei Wochen nach dem Tod von Daveigh Chase: Die frühere Schauspielerin starb Mitte Juni in einem Krankenhaus in Los Angeles, so „ntv”. Wie die Gerichtsmedizin des County of Los Angeles mitteilte, wurde Chases Tod als natürlich eingestuft.

Als Todesursache nennt der Bericht „Acquired Immunodeficiency Syndrome“ – also Aids. Dabei handelt es sich um das fortgeschrittene Stadium einer HIV-Erkrankung. HIV ist zwar bislang nicht heilbar, heute aber gut behandelbar. Die Deutsche Aidshilfe bietet Betroffenen unter anderem Telefon-, Online- und persönliche Beratung an.

Daveigh Chase: Seit Jahren mit Drogenproblemen gekämpft

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Im Autopsiebericht wird zudem chronischer Konsum unterschiedlicher Substanzen als maßgebliche Begleitbedingung aufgeführt. Laut Deutscher Aidshilfe wird HIV in den meisten Fällen durch ungeschützten Sex oder Drogenkonsum übertragen.

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Besonders bitter: Chases Vater soll laut „New York Times“ seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter gehabt haben. Demnach habe Daveigh bereits seit ihrem 13. Lebensjahr mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt. Seit sie 19 war, hätten Vater und Tochter nicht mehr miteinander gesprochen. Kurz vor ihrem Tod habe Chases Freund ihn kontaktiert, damit er Abschied nehmen konnte.

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Daveigh Chase wurde als Kinderstar berühmt

Bekannt wurde Chase vor allem durch zwei Rollen, die Filmfans bis heute im Kopf geblieben sind. In Disneys Animationshit „Lilo & Stitch“ sprach sie die Titelheldin Lilo.

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Horrorfans kennen sie außerdem als Samara Morgan aus „The Ring“, dem US-Remake des japanischen Kultfilms „Ringu“. Weitere Auftritte hatte Chase unter anderem in „Donnie Darko“ und „Sabrina – Total verhext“. Seit 2016 stand sie nicht mehr für neue Rollen vor der Kamera. (fima)