Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Jetzt laufen Berichten zufolge die mehrtägigen Feierlichkeiten.

Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sollen sich laut Medienberichten am Freitag das Ja-Wort geben. imago/ZUMA Press

Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce feiern übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge Hochzeit in New York. Die mehrtägigen Feierlichkeiten im weltberühmten Madison Square Garden begannen demnach mit einem Abendessen mit rund 100 Gästen am Donnerstag (Ortszeit) und sollten am Freitag bis tief in die Nacht mit einer großen Party mit etwa 1000 Gästen weitergehen.

Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung. Swift und Kelce (beide 36) selbst äußerten sich dazu bislang nicht.

Hochzeit von Taylor Swift: Einige Stars vor der Arena gesichtet

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Die Straßen rund um den in Pink erleuchteten Madison Square Garden in Manhattan waren am Donnerstagabend (Ortszeit) abgesperrt, ein Großaufgebot von Polizisten war dafür im Einsatz. An den Absperrgittern versammelten sich Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige.

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Zahlreiche große Autos mit abgedunkelten Fenstern fuhren vor der Arena vor, an deren Eingang ein großes weißes Zelt aufgebaut war. Trotzdem gelang es Beobachtern, einige Stars zu sichten, darunter Schauspielerin Lena Dunham und Musiker Jack Antonoff.

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Die Schauspielerin und Musikerin Selena Gomez, die als eine der engsten Freundinnen von Swift gilt, veröffentlichte ein Selfie auf Instagram, das sie schick angezogen und geschminkt auf dem Rücksitz eines Autos zeigt. Wohin sie unterwegs war, verriet die 33-Jährige aber nicht.

Riesige Mehrzweckhalle

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Zuvor waren am Madison Square Garden („MSG“) tagelang Anlieferungsarbeiten beobachtet worden. Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt.

In der rund 20.000 Menschen fassenden Arena traten schon Stars wie Elvis Presley, die Rolling Stones und Frank Sinatra auf – und auch Swift selbst schon mehrfach. Außerdem tragen hier die Eishockeyspieler der New York Rangers und die gerade erst zum NBA-Meister gekrönten Basketballprofis der New York Knicks ihre Heimspiele aus. Als romantischer Ort für eine Hochzeit gilt der Betonklotz allerdings nicht und wurde dafür bislang auch nur vergleichsweise selten gebucht.

New York in Hitzewelle – mit rappelvollem Wochenende

An diesem Wochenende stehen in New York mit zahlreichen Veranstaltungen etwa rund um den 4. Juli – den 250. Geburtstag der USA – und die Fußballweltmeisterschaft bereits zahlreiche Großveranstaltungen an. Zudem steckt die Metropole mitten in einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius.

Journalisten stehen am Madison Square Garden, um Einblicke in die Hochzeitsvorbereitungen zu erhaschen. picture alliance/dpa | Christina Horsten

Bürgermeister Zohran Mamdani empfahl den New Yorkern, möglichst in kühlen Räumen zu bleiben. „Und falls Sie zufällig im Madison Square Garden heiraten, dann werden Sie dort drinnenbleiben und kühl bleiben“, sagte er bei einer Pressekonferenz.

Zuvor war bekannt geworden, dass Swift und Kelce in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke in den USA spendeten – beispielsweise an Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme.

Swift und Kelce seit August verlobt

Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Für beide wäre es die erste Ehe.

Schon die Verkündung der Verlobung des Paares hatte im August 2025 für weltweite Schlagzeilen gesorgt. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, hatten die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram-Post mitgeteilt, samt Fotos von rosa-weißen Blumengirlanden, zärtlichen Gesten und einem Ring mit einem großen Diamanten – und damit schon in der ersten Stunde rund zehn Millionen Likes eingesammelt. Sogar US-Präsident Donald Trump hatte dem Paar gratuliert und „sehr viel Glück“ gewünscht.

Liebesgeschichte begann bei „Eras“-Tour 2023

Kennengelernt haben sich Swift und Kelce 2023. Er habe die Musikerin damals bei der „Eras“-Tour auf der Bühne erlebt und sei völlig fasziniert gewesen und habe sich so sehr gewünscht, sie kennenzulernen, hatte Kelce einmal in seinem Podcast verraten. Er habe sogar ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer dabei gehabt, es aber nicht geschafft, Swift vor oder nach dem Konzert hinter der Bühne zu treffen. Swift erfuhr davon und nahm Kontakt zu Kelce auf.

Einige Monate später zeigten sich die beiden erstmals öffentlich als Paar und in der Folge immer häufiger. Sie unterstützten sich gegenseitig – er häufig bei ihren Konzerten oder anderen Auftritten, sie bei seinen Footballspielen oder in seinem Podcast. Dank ihm könne sie sich jeden Tag „glücklich und selbstbewusst und frei“ fühlen, sagte Swift jüngst bei der Verleihung der „iHeartRadio“-Ehrungen.

„Swifties“ verfolgen das Liebesleben der Musikerin schon lange

Die treuen Fans von Swift – die sogenannten „Swifties“ – hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift zuvor unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt.