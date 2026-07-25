„Tatort”-Star Martin Brambach krempelt mit 58 Jahren sein Leben um. Jetzt ist er ein großer Fitness-Fan. Woher die Motivation kommt.

Martin Brambach, bekannt aus „Tatort”, verändert mit 58 seinen Lebensstil und macht nun viel mehr Sport. Grund dafür ist sein viertägiger Krankheitsaufenthalt im Mai. Dort habe er aufgrund der Schicksale anderer Patienten realisiert, dass das Leben endlich ist, und das habe in ihm „etwas ausgelöst”.

Im Mai diesen Jahres musste der Schauspieler ins Krankenhaus und verpasste deshalb einen Auftritt in Halle an der Saale. Die Diagnose will er nicht veröffentlichen, aber er sagte der „Bild“, er hatte „Pech bei einer Routineuntersuchung und musste ins Krankenhaus”.

Nun ist er gesundheitlich wieder wohlauf, da er, wie er sagte, „tolle Ärzte” hatte. Trotzdem will er jetzt mehr auf seine Gesundheit achten – das mithilfe von Sport.

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100 Liegestütze am Tag

Der 58-jährige Martin Brambach teilte der „Bild“ mit, dass er nun seine sportliche Morgenroutine intensiviert habe. Er gehe erst 30 Minuten joggen und danach mache er Yoga und 100 Liegestütze. Zusätzlich spiele er Tennis und gehe gerne Radfahren. Nur das Rauchen müsse er sich noch abgewöhnen. (js)