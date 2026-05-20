„Tatort“-Staatsanwältin rät von Schauspielerei als Beruf ab

Nach 23 Jahren beim Münster-„Tatort“ zieht Mechthild Großmann Bilanz: Warum sie vom Schauspielberuf abrät und welche Herausforderungen sie selbst erlebt.

Die ehemalige „Tatort“-Schauspielerin Mechthild Großmann rät Menschen eher von einer Karriere in der Schauspielerei ab. „Der Beruf ist außergewöhnlich anstrengend und mit Partnerschaft oder gar Kindern kaum zu schaffen“, sagte Großmann der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

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Sie stelle auch selbst als Schauspielerin fest, dass es für sie nicht mehr ganz so leicht sei, etwa einen ganzen Shakespeare-Text zu lernen, so die 77-Jährige. Großmann spielte bis 2025 23 Jahre lang die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm im Münster „Tatort“. (dpa/mp)