Markante Stimme, markantes Äußeres: Johannes Krisch hatte eine starke Präsenz. Er war auf der Bühne, im Film und im Fernsehen zu Hause. Schon länger hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Der österreichische Schauspieler Johannes Krisch („Braunschlag”) ist im Alter von 59 Jahren in Wien gestorben. Das teilte das Theater in der Josefstadt mit. Krisch galt als einer der besonders einprägsamen Charakterdarsteller des Landes.

Er spielte auf der Bühne, im Film und Fernsehen zahlreiche Rollen. Der Wiener war langjähriges Ensemblemitglied am Burgtheater und am Theater in der Josefstadt. Krisch hatte schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Im Fernsehen war der Mime unter anderem in David Schalkos Erfolgsserie „Braunschlag“ zu sehen. Außerdem spielte er in mehreren Folgen der Krimiserie „Tatort”. In Götz Spielmanns oscarnominiertem Filmdrama „Revanche” von 2008 brillierte Krisch in der Hauptrolle. Im Film „Märzengrund” (2022) von Adrian Goigingers übernahm er die Rolle des Aussteigers Elias. Im Theater in der Josefstadt stand er unter anderem in „Der Bockerer” als starrsinniger Metzger, der sich nicht mit den Nazis arrangiert, auf der Bühne.

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Österreichischer Schauspieler Johannes Krisch gestorben

Der ehemalige Direktor des Theaters in der Josefstadt, Herbert Föttinger, würdigte Krisch als „einen der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation”.

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„Johannes Krisch besaß die seltene Gabe, Figuren nicht zu spielen, sondern sie im Augenblick zu erleben – und das Publikum daran teilhaben zu lassen”, so Föttinger. Krisch habe mit seiner Intensität, seiner Wahrhaftigkeit und seiner tiefen Menschlichkeit sein Publikum berührt.

Auf die Frage, wie er sich auf seine Bühnenauftritte vorbereite, antwortete Krisch einmal: „Ich spuck' dreimal auf den Bühnenboden und klopf' auf Holz.” (dpa/mp)