Helge Fuhst war seit 2020 Teil des Moderatorenteams der „Tagesthemen“. (Archivbild)

Helge Fuhst war seit 2020 Teil des Moderatorenteams der „Tagesthemen“. (Archivbild) Foto: picture alliance / Kirchner-Media | Kirchner-Media/TH

Tagesthemen-Moderator verlässt die ARD – und hat bereits neuen Job

Seit 2020 gehört Helge Fuhst zum „Tagesthemen“Moderatorenteam . Nun verlässt er die Sendung und hat bereits einen neuen Job.

Helge Fuhst, der zum Moderatorenteam der „Tagesthemen“ gehört, verlässt die ARD. Es stimme, dass er bei ARD-aktuell und den „Tagesthemen“ aufhöre, sagte eine NDR-Sprecherin. Fuhst habe einen neuen Job. Nähere Details gab sie nicht bekannt. Fuhst selbst äußerte sich zunächst nicht. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

Seit 2020 ist Fuhst Teil des Moderatorenteams, das die ARD-„Tagesthemen“ präsentiert. Zudem ist er stellvertretender Chefredakteur von ARD-aktuell, der übergreifenden Nachrichtenredaktion beim NDR, und trägt damit auch Mitverantwortung für die „Tagesschau“. Davor war Fuhst Programmgeschäftsführer bei dem Fernsehsender Phoenix. (dpa)

