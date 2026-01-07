Tagesthemen-Moderator verlässt die ARD – und hat bereits neuen Job

Seit 2020 gehört Helge Fuhst zum „Tagesthemen“–Moderatorenteam . Nun verlässt er die Sendung und hat bereits einen neuen Job.

Helge Fuhst, der zum Moderatorenteam der „Tagesthemen“ gehört, verlässt die ARD. Es stimme, dass er bei ARD-aktuell und den „Tagesthemen“ aufhöre, sagte eine NDR-Sprecherin. Fuhst habe einen neuen Job. Nähere Details gab sie nicht bekannt. Fuhst selbst äußerte sich zunächst nicht. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

Das könnte Sie auch interessieren: Bewegender Abschied von einem Hamburger Schauspiel-Titan

Seit 2020 ist Fuhst Teil des Moderatorenteams, das die ARD-„Tagesthemen“ präsentiert. Zudem ist er stellvertretender Chefredakteur von ARD-aktuell, der übergreifenden Nachrichtenredaktion beim NDR, und trägt damit auch Mitverantwortung für die „Tagesschau“. Davor war Fuhst Programmgeschäftsführer bei dem Fernsehsender Phoenix. (dpa)