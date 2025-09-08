Die Musikwelt trauert: Supertramp-Sänger Rick Davies ist tot

Große Trauer in der Musikwelt: Der Sänger und Gründer der britischen Rockband Supertramp, Rick Davies, ist tot. Das bestätigte die Band mit einem emotionalen Statement auf ihrer Website. Davies starb demnach am Samstag nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren in New York.

Davies, der als Co-Autor gemeinsam mit Partner Roger Hodgson die Stimme und der Pianist hinter den bekanntesten Songs von Supertramp war, kämpfte mehr als zehn Jahre gegen ein Multiples Myelom, einer Form von Blutkrebs.

Zuletzt hinderte ihn diese Krankheit daran, mit der Band durch die Welt zu touren. Er trat aber noch in seiner Heimat mit Freunden als „Ricky and the Rockets“ auf. Davies wurde am 22. Juli 1944 in Swindon in England geboren. Seit 1977 war er mit seiner Ehefrau Sue verheiratet. (dpa)