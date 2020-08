Super süßes Foto: Lilli Hollunder und René Adler im Babyglück!

Hamburg -

Der kleine Adler ist gelandet! Lilli Hollunder und ihr Mann, Ex-HSV-Torwart René Adler, freuen sich riesig über ihr erstes Baby.

Der Nachwuchs kam am Sonnabend zur Welt, der Papa durfte bei der Geburt sogar dabei sein. Wegen der Corona-Krise war es im Vorfeld nicht klar, ob das möglich sein würde.



Lilli und René sind superhappy, der kleine Mann heißt übrigens Casper. Auf Instagram begrüßte seine Mama ihn mit Zeilen aus „Can't help falling in Love" von Elvis Presley: „Take my hand, take my whole life too. For I can‘t help falling in love with you." Zauberhaft!