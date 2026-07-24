Die deutsche Schauspielerin Caro Cult war laut Produktionsfirma zu schwanger für ihre bereits zugesagte Rolle in „Schattenseite”. Diskriminierend oder nachvollziehbar?

Kostüme waren anprobiert, Drehtermine festgelegt, Gagen vereinbart und die Proben hatten gestartet. Laut dem „Spiegel“ wurde Caro Cult nur acht Tage vor Drehbeginn in der Rolle als Lehrerin in der neuen Produktion „Schattenseite” ausgetauscht. Grund dafür war Cults Schwangerschaft. Der Fall landete vor Gericht – und es geht ihr um weit mehr als die entgangene Gage.

Die 32-jährige Caro Cult ist bekannt aus deutschen Serien wie „Babylon Berlin” oder „Biohackers” und hätte in der Thrillerserie „Schattenseite” die Rolle einer Lehrerin spielen sollen, die eine Affäre mit ihrem Schüler hat. Einige sehr explizite Sexszenen sind Teil der Serie. Als sie die Produktionsfirma Dreamtool Entertainment über ihre Schwangerschaft informierte, zog diese das Angebot für die Rolle zurück und ersetzte Cult durch Franziska von Harsdorf.

Begann 2024: Endet nun im Arbeitsgericht Berlin

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Eine Mitarbeiterin der Produktionsfirma soll Cult damals als Grund für die Entscheidung genannt haben, Cult strahle für die Rolle „nicht mehr den notwendigen Sex-Appeal“ aus. Vonseiten der Produktion wurden die Äußerungen nicht bestritten, aber die Firma entschuldigte sich bei Cult, wie der „Spiegel“ berichtete.

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Der Grund für die Absage sei nicht das mangelnde „Sex Appeal” gewesen. Vielmehr seien Versicherungsfragen, Mutterschutzregelungen, geplante Nachtdrehs im Winter und organisatorische Hindernisse das Problem gewesen. Änderungen am Drehplan und der Einsatz eines Körperdoubles habe man geprüft, aber diese Überlegungen seien verworfen worden, zitiert der „Spiegel“ die Produktionsfirma. Ein Arbeitsvertrag war noch nicht unterschrieben.

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Lösungsvorschläge wären schön gewesen

Cult nahm diese Erklärungen nicht einfach so hin. Sie argumentierte, dass man die Schwangerschaft hätte kaschieren können oder mit einem Body-Double hätte arbeiten können. Sie klagte. Im Mittelpunkt stand nicht ihre Wut um die verlorene Rolle, sondern die vermeintliche Diskriminierung hinter der Absage.

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Der Fall landete beim Arbeitsgericht Berlin. Die juristische Auseinandersetzung endete nun mit einem Vergleich. Die Produktionsfirma bezahlte Cult die Hälfte der ausgemachten Gage als Schadensersatz, die Hälfte dessen, was die Schauspielerin zuvor gefordert hatte.

Dem Spiegel sagte Cult: „Mir ging’s ums Prinzip, nicht ums Geld”. Wie wichtig ihr der Fall ist und dass sie sich für alle Frauen eingesetzt habe, betont sie auch in den sozialen Medien. Auf Instagram schreibt sie in einem Beitrag : „Es kann doch nicht sein, dass wir Mütter alle so tun, als würden wir keine Kinder bekommen, aus Angst, dass uns unsere Jobs weggenommen werden!”. (js)



