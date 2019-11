Stolze Summe pro Nacht: Filmstar greift für Flitterwochen-Villa tief in die Tasche

Indonesien -

Gerade erst geheiratet, verprassen sie jetzt schon ihr Geld. Aber wer hart arbeitet, darf sich auch was gönnen...



Jennifer Larence: Privatresidenz statt Hotelzimmer

Für „Tribute von Panem”-Star und Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence (29) und Ehemann Cooke Maroney (34) läuft es in den gemeinsamen Flitterwochen auf Bali richtig rund.

Gemeinsam genießt das Paar Zweisamkeit in einer 5-Sterne-Privatresidenz im Nihi Sumba Resort − für einen Preis, der sich gewaschen hat.

Jennifer Lawrence gehört zu den bestbezahltesten Hollywood-Stars

Bei Jennifers Jahresgehalt kann man sich das schon mal gönnen. Letztes Jahr wurde ihr Einkommen auf rund 45 Millionen Dollar geschätzt, damit gehört sie zu Hollywoods bestbezahltesten Schauspielern.



Und auch Ehemann Cooke scheint es nicht an Geld zu mangeln. Der Kunsthändler leitet eine Niederlassung der Gladstone Gallery in New York.

Jennifer Lawrence: Flitterwochen-Anwesen zum besten Hotel der Welt ernannt

Das Luxus-Anwesen, in dem die beiden sich vergnügen, wurde von dem Magazin „Travel & Leisure” bereits zweimal zum besten Hotel der Welt ausgezeichnet.

Jennifer Lawrence in den Flitterwochen: Luxus-Unterkunft zum hohen Preis

Dass es sich hierbei also nicht um ein gewöhnliches Hotel handelt, erkennt man an handgemachter Schokolade in der Minibar, Himmelbetten und einem atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean.



Das Baden im Luxus hat seinen Preis: satte 11.500 Euro bezahlt man hier für eine Nacht.

Romantische Ausritte entlang der Strände Balis

Laut People Magazin verbringen Jennifer und Cooke ihre gemeinsame Zeit mit Ausritten entlang der Strände und Entdeckungstouren durch die exotischen Dörfer der balinesischen Insel. Diese werden durch die eine Charity Organisation des Hotels unterstützt. (red)