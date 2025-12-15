Star-Regisseur und seine Frau tot aufgefunden: Hat der Sohn sie erstochen?

Hollywood trauert um einen seiner großen Filmemacher: Der US-Regisseur und Schauspieler Rob Reiner und seine Frau Michele Singer Reiner sind tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr.

Die Feuerwehr war am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr Ortszeit zu einem medizinischen Notfall im Nobelviertel Brentwood gerufen worden. Dort fanden Einsatzkräfte die Leichen des 78-jährigen Reiners und seiner 68-jährigen Frau Michele in einem Anwesen. Die Todesursache ist noch Teil der Ermittlungen, die Behörden gehen den Berichten zufolge von einem mutmaßlichen Tötungsdelikt mit Stichverletzungen aus.

Die Mordkommission der Los Angeles Police Department (LAPD) hat die Ermittlungen übernommen, ein Familienmitglied wurde bereits befragt. Es soll sich laut dem Magazin „People“ um den Sohn handeln. Bislang wurden jedoch keine offiziellen Angaben zu einem Verdächtigen oder einem Motiv gemacht.

Star-Regisseur Reiner tot: „Harry und Sally“ einer der großen Erfolge

Reiner war eine prägende Figur Hollywoods und vor allem für seine Arbeit als Regisseur bekannt. Zu seinen größten Erfolgen gehören Klassiker wie „Harry und Sally“, „Stand By Me“ und „Eine Frage der Ehre“, die Filmgeschichte geschrieben haben. Zuvor hatte er auch als Schauspieler in der legendären TV-Serie „All in the Family“ Erfolge gefeiert. Neben seiner Karriere war er auch politisch engagiert und unterstützte wiederholt demokratische Kandidaten und soziale Anliegen.

Die Familie gab in einer Stellungnahme bekannt, sie sei „mit tiefster Trauer über den plötzlichen Verlust“ und bitte um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit. (rei)