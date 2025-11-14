„Es ist die Hölle!“: TV-Köchin Zora Klipp verliert Geschmackssinn

Die bekannte Hamburger TV-Köchin Zora Klipp zeigt sich emotional auf Instagram. Mit Tränen in den Augen hat sie sich jetzt an ihre Follower gerichtet. Ihr ist etwas passiert, was in ihrem Job überhaupt nicht gebrauchen kann: Aufgrund einer Corona-Erkrankung hat sie derzeit keinen Geschmackssinn mehr.

Bekannt ist die TV-Köchin aus der Hansestadt durch ihre Fernsehauftritte in „DAS! schmeckt“ (NDR) und „Die Küchenschlacht“ (ZDF). Und sie ist Inhaberin mehrere Restaurants in Hamburg.

Zora Klipp zeigt sich emotional

Am Freitag hat Zora Klipp eine Instagram-Story veröffentlicht, in der sie sehr bedrückt wirkt. „Ich muss kurz jammern“, schreibt die Köchin. Schon zum vierten oder fünften Mal habe sie eine Corona-Infektion. Mit verschnupfter Nase erklärt sie, dass es sie schon wieder „umgehauen“ habe.

Fieber, Schüttelfrost – und ganz besonders schlimm: Geschmacksverlust. Für die Star-Köchin scheint dies ein herber Schlag zu sein. „Es ist die Hölle“, sagt sie. Der Verlust des Geschmackssinns ist ein häufige, aber fast immer vorübergehende Nebenwirkung der Corona-Infektion.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Babyglück: Hamburger TV-Köchin verkündet große Neuigkeit

Die TV-Köchin Zora Klipp ist Inhaberin von mehreren Restaurants in Hamburg. Neben dem „Blattgold“ im Schanzenviertel gehören ihr auch die Restaurants „Weidenkantine“ in Eimsbüttel und Ottensen. (tb)