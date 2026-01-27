Sparzwang! Tim Mälzer hat Angst um „Kitchen Impossible“ – „dann höre ich auf“

TV-Koch Tim Mälzer sorgt sich wegen der Sparmaßnahmen der RTL-Gruppe um seine Vox-Sendung „Kitchen Impossible“. Unter bestimmten Umständen würde er mit der Kochshow aufhören, sagt er.

Der Hamburger Gastronom sorgt sich um die Qualität seiner Kochshow „Kitchen Impossible“ und hat über ein mögliches Ende der Sendung gesprochen. „Wir sollen einsparen, wir überlegen auch, intelligente Einsparungen zu machen“, sagte der 55-Jährige im Podcast „Hazel Thomas Hörerlebnis“. Allerdings dürfe „nicht am Produkt“ gespart werden, „weil wenn das stattfindet, dann habe ich gesagt: Dann höre ich auf.“

Tim Mälzer tritt bei „Kitchen Impossible“ gegen andere Köche an

Tim Mälzer tritt seit rund zehn Jahren in der Vox-Sendung „Kitchen Impossible“ im Kochduell gegen andere Köche an. Er sei „kein großer Freund von Einsparungsmaßnahmen“ und habe „noch nie beobachtet, dass das irgendwo funktioniert hat“, meinte der TV-Star. In der Zeitschriftenbranche habe er selbst miterlebt, wie im Zuge von Einsparungen „die ganzen Kreativen rausgeschmissen“ worden seien. Man habe nur noch auf Zahlen geschaut, „und davor habe ich auch bei ,Kitchen‘ insbesondere Angst“.

RTL Deutschland hatte im Dezember angekündigt, insgesamt rund 600 Stellen zu streichen. Grund für den Umbau sei die schwierige Wirtschaftslage und der Wandel im Medienmarkt. In Deutschland betreibt das Unternehmen neben RTL etwa ntv und Vox sowie den Streamingdienst RTL+. (dpa/mp)