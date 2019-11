Sorge um Ex-Teenie-Idol: Foto aus Klinik zeigt, wie dramatisch sein Zustand ist

Miramar Bech -

Was ist nur los beim ehemaligen Teenie-Star Aaron Carter (31)? Während Nick Carter (39) noch immer erfolgreich mit den Backstreet Boys singt, produziert sein Bruder nur noch negative Schlagzeilen.



Seit einigen Monaten sorgt der Sänger für einigen Wirbel in den Medien und bei seinen Fans: Erst packte er im US-TV aus, dass er unter psychischen Problemen leide, dann wurde ein drastischer Familienstreit mit seinem Bruder Nick Carter publik. Anschließend ließ er sein halbes Gesicht tätowieren und filmte sich dabei, wie er eine Bong anzündet. Nun liefert Aaron Carter wieder Grund zur Sorge.



Ein neues Foto auf seinem Instagram-Account zeigt ihn im Krankenhaus, er liegt im Bett mit Klinikbändchen am Handgelenk, die Augen sind geschlossen. Der Grund: Seine Mutter Jane hatte ihn in die Notaufnahme eingeliefert. „Mama wird auf dich aufpassen“, steht dazu geschrieben.



Aarons Mutter erklärt „TMZ“, dass ihr Sohn sie am Donnerstag in ihrem Haus in Florida besucht habe. Als sie ihn gesehen habe, sei sie sofort geschockt gewesen über sein viel zu geringes Gewicht. Der 1,83 Meter große Mann wiege nur noch knapp 50 Kilo. Mutter Jane wollte jedes Risiko ausschließen und fuhr mit ihrem Sohn in die Klinik. Derzeit sei Aaron an einem Herzmonitor angeschlossen, die Familie warte auf die Ergebnisse der Untersuchung.

Aaron Carter im Krankenhaus: Grund ist Familienstress mit Nick Carter

Offenbar ist das Untergewicht auf den Familienstress zurückzuführen. Ein Streit, der schon mehrere Jahre andauert: Nach einer Festnahme im Jahre 2017 machte der ehemalige Kinderstar dem großen Bruder schwere Vorwürfe, sich nicht genug um ihn zu kümmern.



Im September flammte der Streit erneut auf: Nick Carter teilte auf Twitter mit, eine einstweilige Verfügung gegen Aaron Carter erwirkt zu haben, weil der gedroht haben soll, Nicks schwangere Frau zu ermorden.



Aaron Carter im US-TV: „Leide an multipler Persönlichkeitsstörung und Angst”

Er endete damit, seinen Bruder zu lieben, und wünschte ihm die Hilfe, die er brauche, bevor er sich selbst oder jemand anderem Schaden zufüge.



Über seinen psychischen Zustand sprach Aaron Carter zuvor bereits in der US-TV-Show „The Doctors“: Er teilte mit, unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung zu leiden, unter Schizophrenie und akuter Angst.



Aaron Carter erklärte: „Ich bin manisch-depressiv”

Er sei zudem manisch-depressiv, zeigte eine durchsichtige Plastiktüte mit Medikamentenpackungen – und erklärte Zuschauern, wie viel er täglich einnehmen müsse.



Auch in den vergangenen Wochen postete Carter immer wieder Videos, in denen er sich mit Waffen oder Drogen zeigte. Und bat darum, in Ruhe gelassen zu werden: „Alles, was ich will, ist Liebe.” (mg)