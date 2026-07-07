Der erfolgreiche Musikproduzent kämpft nach einer schweren Lungenentzündung um seine Gesundheit. Tochter Giulia Siegel macht mit einem emotionalen Instagram-Post vorsichtig Hoffnung.

Ralph Siegel und seine Ehefrau Laura bei der Verleihung des bayerischen Maximiliansordens für herausragende Leistungen in Wissenschaft und Kunst (Archivbild). picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Große Sorge um Ralph Siegel: Der 80-jährige Komponist und Produzent ist nach einer schweren Lungenentzündung in ein künstliches Koma versetzt worden. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird die ESC-Legende derzeit auf der Intensivstation einer Münchner Klinik behandelt.

Tochter Giulia Siegel meldete sich am Montag mit einem gemeinsamen Familien-Statement bei Instagram zu Wort. Darin heißt es: „Die ganze Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater.“

Weiter schreibt sie: „Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage.“ Zugleich bittet die Familie darum, ihre Privatsphäre zu respektieren und von Spekulationen abzusehen.

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ESC-Legende Ralph Siegel besiegte mehrfach den Krebs

Gesundheitlich musste Ralph Siegel in den vergangenen Jahren immer wieder schwere Rückschläge verkraften. Er leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie und kämpfte mehrfach gegen Krebs. Insgesamt vier Krebserkrankungen überstand der Komponist, zuletzt 2024.

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Ralph Siegel zählt zu den erfolgreichsten deutschen Komponisten. Den größten Triumph seiner Karriere feierte er 1982, als Nicole mit seinem Titel „Ein bisschen Frieden“ den Eurovision Song Contest gewann. Insgesamt war Siegel mit zahlreichen Beiträgen beim ESC vertreten.