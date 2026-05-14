Sohn von John Lennon macht schwere Krankheit öffentlich

Der Sohn von Ex-Beatle John Lennon, Julian Lennon, hat auf Instagram eine Schock-Diagnose bekannt gegeben – und richtet sich mit einem Appell an seine Fans.

Bei Julian Lennon wurden eine koronare Herzkrankheit und eine Prädiabetes diagnostiziert. Das teilte der 63-jährige Musiker vor wenigen Tagen auf Instagram mit und nutzt den Post für einen wichtigen Appell an seine Fans: „Ich rufe alle dazu auf, sich lieber früher als später untersuchen zu lassen.“

Julian Lennon mit koronarer Herzkrankheit diagnostiziert

Bei einer koronaren Herzkrankheit sind die Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen, verkalkt und somit verengt. Das kann den Blutfluss zum Herzmuskel behindern.

„Man weiß nie, welche versteckten gesundheitlichen Probleme man haben könnte, selbst wenn man Sport treibt und sich möglichst gesund ernährt“, so Lennon. Da die Krankheit früh genug erkannt wurde, könne ein „Teil des Schadens“ noch rückgängig gemacht werden. Er hofft demnach weiterhin auf ein „gesundes, langes Leben“.

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Julian Lennon ist der älteste Sohn von John Lennon und dessen erster Frau Cynthia. Er dankt in seinem Instagram-Post abschließend auch seinen Ärzten, die ihn auf seiner Krankheitsreise begleiten. (mp)