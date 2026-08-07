Der erfolgreiche DSDS-Gewinner feiert sein Comeback! Mark Medlock bringt nach 13 Jahren Pause ein Album raus. Im Interview spricht er offen über sein Leben.

13 Jahre macht Mark Medlock Pause vom harten Musik-Business. Zu seinem Comeback gibt er ein persönliches Interview. picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Nach 13 Jahren Pause feiert der deutsche Sänger Mark Medlock sein Comeback. Im ARD-„Brisant“-Interview spricht der 47-Jährige offen über seine Karriere.

Sein Erfolg begann 2007. Mark Medlock gewann die vierte Staffel DSDS. Nach seinem Sieg kam ein Hit nach dem anderen. Mit „Mamacita“ oder „Summer Love“ sang er sich in die Herzen der Fans. Der damals schon offen homosexuelle Sänger erreichte das, was vor ihm noch kein deutscher Sänger mit englischsprachiger Musik erreicht hat: Insgesamt drei Millionen verkaufte Platten, 13 Gold- und Platin-Auszeichnungen und diverse andere Preise schmücken seine Laufbahn.

Nach sechs Jahren Erfolgsgeschichte kündigt er dann aber 2013 sein Karriereende an. „Ich will nicht mehr auf die Bühne. Ich hab die Schnauze voll“, schrieb Medlock auf Facebook. Dazu gab es verschiedene Gerüchte über ihn, über Drogen, Geldprobleme, Schlägereien und seine angebliche Pleite.

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Fans besorgt: „Du siehst aus wie der lebende Tod“

Im Interview mit Brisant bestätigt Medlock die Geldprobleme und erzählt von seiner Verfassung. Er wäre mit dem Druck der Branche nicht mehr ausgekommen und sei psychisch und physisch am Ende gewesen. Von besorgten Fans kamen Kommentare wie „Du siehst aus wie der lebende Tod“.

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Auch seine Zusammenarbeit mit DSDS-Jurymitglied Dieter Bohlen habe da nicht geholfen. „Dieterchen, jetzt kommt's raus“, sagt Medlock im Interview und lacht. Die Chemie zwischen beiden habe nie richtig gestimmt. Medlock ist dankbar für die „gute Schule“, die er mit DSDS erfahren durfte, und möchte sich die positiven Lektionen erhalten. Der 47-jährige Musiker stellt für sich fest: „Business ist Business, Freunde sind Freunde“.

Mark Medlock und Dieter Bohlen bei einem Auftritt im deutschen Fernsehen im Jahr 2008. picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hermann J. Knippertz

Aus dem Loch habe ihn seine enge Freundin Cornelia Reckert gerettet. Nachdem Medlock sein Haus verloren hatte, konnte er bei ihr einziehen. In „Conny“ habe er eine wunderbare Freundin, einen Engel und auch ein Stück seiner verstorbenen Mutter gefunden. Auf Sylt abgetaucht, verdiente Medlock mit Jobs in Cafés als Kellner oder Spüler sein Geld. In seiner Freizeit ging er seiner zweiten Leidenschaft, dem Malen, nach.

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Mark Medlock kommt zurück mit gleichem Feuer

Seit diesem Frühjahr steht Medlock wieder im Studio. Mit genau der gleichen positiven Energie arbeitet der 47-Jährige an seiner neuen Musik. Seinen ersten Comeback-Auftritt hat er bereits Ende Juni auf dem Schlagerboom Open Air gefeiert. „Ich habe Angst gehabt – sage ich ganz ehrlich – nach der langen Zeit“, doch nach ein paar Minuten Bühnenluft war die Aufregung weg: „Keine Ahnung, was mit mir passiert ist – ich bin ein Tier.“

Besonders freuen sich natürlich Medlocks Fans über sein Comeback. Unter seiner Album-Ankündigung kommentieren sie auf Instagram: „Noch besser als damals, so schön, dass du zurück bist“, „Du kannst es einfach immer noch!“ Medlock ist überwältigt von dem positiven Feedback. „Manchmal fühle ich mich wie der Vater von Kindern, von denen ich noch gar nichts weiß“, sagt er lachend im Interview.

Mit dem Start des Albums fängt für Medlock eine neue Ära an. „Back into the Sun“ ist der Titel. „Hat sich gelohnt, auch mal Scheiße zu schlucken in dem harten Business“, sagt Medlock, denn heute weiß er: „Das Herz hat gewonnen.“ Sein neues Album erscheint am 13. August. (pli)