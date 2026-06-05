„So schnell wie möglich“: Mette-Marit braucht eine neue Lunge

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit ist schwer krank. Die 52-Jährige wartet nun auf eine Lungentransplantation. Auch für ihre Familie hat das Folgen.

Ihr Krankheitsverlauf sei ernst, so der Lungenspezialist Are Holm vom Osloer Universitätskrankenhaus laut einer Mitteilung. „Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen“, sagte der Arzt. Wie lange es dauern kann, bis eine passende Spenderlunge gefunden ist, ist bislang nicht bekannt.

Mette-Marit wartet auf Lungentransplantation

Mette-Marit leidet an Lungenfibrose. Die Krankheit ist unheilbar. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann.

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Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich zuletzt verschlechtert. Sie war mehrfach mit einem Sauerstoffgerät gesehen worden. Norwegischen Medien zufolge zuletzt am Donnerstag, als sie kurzzeitig im Osloer Universitätskrankenhaus war. Nach wenigen Stunden verließ sie die Klinik wieder.

Mette-Marits Silberhochzeit wird verschoben

Während Mette-Marit auf eine neue Lunge wartet, wird sie ihr offizielles Programm nicht wie gewohnt absolvieren können. Das teilte der Hof mit.

Auch für die Kronprinzenfamilie hat ihr Gesundheitszustand Folgen. Mette-Marit und Kronprinz Haakon (52) werden ihre Silberne Hochzeit nicht wie geplant im August feiern.

Haakon werde längere Reisen begrenzen, um mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Erst kürzlich hatte der Kronprinz eine Japan-Reise abgebrochen, um Mette-Marit am Donnerstag ins Krankenhaus zu begleiten.

Norwegens Kronprinzenfamilie bleibt in Oslo

Auch an der Goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares im Juni wird Haakon nicht teilnehmen. Das geht ebenfalls aus der Mitteilung hervor.

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Prinzessin Ingrid Alexandra (22), die Tochter von Mette-Marit und Haakon, ist von ihrem Auslandsaufenthalt an der Universität Sydney zurück nach Oslo gereist. Sie will näher bei ihrer Familie sein.

Ihr Bruder, Prinz Sverre Magnus (20), soll dem Hof zufolge wie geplant ab Herbst an einer Universität in Europa studieren. Er wolle aber nach Hause kommen, wenn „die Situation es erfordere“. (dpa/mp)