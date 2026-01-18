So hat man sie noch nie gesehen: Sylvie Meis spielt in neuer ARD-Serie mit

Sylvie Meis (47) kehrt zur Schauspielerei zurück: Sie spielt eine Rolle bei „Friesenjunkies” – der „Impro-Dramedy”-Serie der „Discounter”-Macher Emil und Oskar Belton. Die Serie soll 2026 in der ARD-Mediathek veröffentlicht werden.

„Die Geschichte bewegt sich in einem sensiblen Raum – Sucht, Verletzlichkeit und die leisen Kämpfe, die viele Menschen im Verborgenen führen”, verrät Meis auf Instagram über die Handlung. Schauplatz der Serie ist laut ARD die luxuriöse Entzugsklinik „Isebek“ auf Sylt. Dort treffen Prominente, Millionäre und ganz normale Menschen aufeinander – alle mit dem gleichen Ziel: ihre Süchte und inneren Dämonen loszuwerden. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Patienten, sondern auch das medizinische Personal, dessen eigene Konflikte zunehmend sichtbar werden.

Die Serie bewegt sich zwischen Drama und Humor und greift dabei sensible Themen auf. Sylvie Meis‘ genaue Rolle ist noch nicht bekannt, sie gehört aber zu den zentralen Darstellern. Über ihre Rolle schreibt Meis: „Mit Friesenjunkies bekommt die Welt Einblick in einen Charakter, der mich gefordert, berührt und nachhaltig geprägt hat.”

Wann die Serie ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Neben Meis stehen unter anderem Martin Brambach, Peter Kurth, Otto Waalkes, Pheline Roggan, David Schütter, Sönke Möhring und Mark Hosemann vor der Kamera.

Die meisten Menschen kennen Sylvie Meis als Moderatorin und Model. In den vergangenen Jahren mischte die 47-Jährige auch in Unterhaltungsshows wie „Let’s Dance“, „Love Island“ oder „Das Supertalent“ mit. Erste Schauspielerfahrung sammelte sie in den frühen 2000er-Jahren: Rund zwei Jahre lang stand Meis als Barfrau für die RTL-Soap „Costa!“ vor der Kamera. (mp)