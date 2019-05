Sie zeigt viel Haut: Spielerfrau und Supermodel begeistert in Wow-Kleid

Izabel Goulart präsentiert ein Kleid von Julien Macdonald bei den Filmfestspielen in Cannes. AP Foto:

Cannes -

Was! Für! Ein! Kleid!

Was! Für! Eine! Frau!

Bei diesem Anblick dürfte etlichen Besuchern der Filmfestspiele von Cannes der Atem gestockt haben!

Izabel Goulart bei den Filmfestspielen in Cannes

Izabel Goulart, Supermodel und Verlobte von Torwart Kevin Trapp (28), zeigte sich auf dem in diesem Fall schwarzen Teppich an der französischen Südküste in einem atemberaubenden Dress.

Ganz in schwarz und elegant glitzernd gab sich die 34-Jährige die Ehre, zeigte dabei nicht nur die Vorder-, sondern natürlich auch die Rückseite des von Julien Macdonald (48) entworfenen Kleides.

Izabel Goulart kennt die Posen, die die Fotografen, so wie hier in Cannes, sehen wollen. AP Foto:

Der Anblick dürfte zudem ihrem Bald-Ehemann den Ärger über die 1:5-Pleite von Eintracht Frankfurt, wo er das Tor hütet, beim neuen (und alten) Deutschen Meister FC Bayern München vertrieben haben. Und wie wir seit einem Interview von Izabel Goulart wissen, geht es bei ihr und Kevin Trapp ganz schön oft zur Sache... (hier mehr lesen).

Kevin Trapp, einer der besten deutschen Torhüter. Bongarts/Getty Images Foto:

Die Brasilianerin ist eines der bekanntesten Models der Welt. Der Legende nach wurde sie von einem Haarstylisten in ihrer Heimatstadt Sao Paulo bei einem Bummel entdeckt, anschließend vom Unterwäsche-Label Victoria's Secret. 2005 war sie erstmals Teil der weltbekannten Fashionshow des Dessous-Unternehmens.

(spol)