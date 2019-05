Sie ist keine Unbekannte: Anna ist das neue Gesicht bei „Alles was zählt“

Köln -

Sie ist das neue Gesicht bei „Alles was zählt“: Anna Angelina Wolfers (40) steigt als „Verena Kruse“ am Freitag in die beliebte RTL-Serie ein.

Wolfers ist absolut keine Unbekannte. Sie ist nicht nur eine sehr erfolgreiche Bloggerin (27.700 Follower bei Instagram) und Gründerin des Modeladens „Goldigshop“, sondern auch die Freundin von „Revolverheld“-Frontmann Johannes Strate. Zusammen haben die beiden einen Sohn.

Anna Angelina Wolfers spielt die Verena bei „Alles was zählt“

Den beiden hat sie auch zuerst von der neuen Herausforderung erzählt, wie sie im RTL-Interview verriet.



Und was sagt Anna zu ihrer neuen Rolle? „Eine selbstbewusste und nicht ganz ungefährliche, mit allen Wassern gewaschene Frau, die ordentlich Unruhe bei AWZ verursacht.“

Und wie kommt ihre Rolle plötzlich in die Serie? Anna: „Verena zieht im Haus bei Steffi, Ben, Ingo und Lena ein und bewirbt sich als Nachfolgerin von Brigitte um den Posten der neuen Chefsekretärin bei Steinkamp.“

Da sie mit ihren beiden Jungs momentan auf großer USA-Reise ist, wird sich die 40-Jährige ihre erste Folge online anschauen.

Beruflich als auch privat scheint es bei Anna momentan also nicht besser laufen zu können. Sie ist sehr dankbar dafür, wie sie weiter verriet: „Neben der Schauspielerei habe ich ja noch meine beiden Fashionshops ,goldig' in Hamburg und Köln sowie meinen Blog www.annawolfers.de, auf dem ich auch über unsere Reise schreibe. Zudem kommt unser kleiner Junge in diesem Sommer in die Schule. Bei uns wird es nie langweilig und ich freue mich natürlich über weitere, spannende Film- und Fernsehrollen.“

Das dürfte durch den AWZ-Einstieg ja jetzt kein Problem mehr darstellen...

