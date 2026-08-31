Unzufrieden mit dem, wie sie selbst dargestellt wurde, teilt Shirin David jetzt öffentlich gegen die Netflix-Dokumentation „Barbara – Becoming Shirin David“ aus.

Eigentlich sollte die Netflix-Doku „Barbara – Becoming Shirin David“ einen persönlichen Blick hinter die Fassade des Superstars ermöglichen. Doch Shirin David selbst ist mit dem Ergebnis offenbar alles andere als glücklich. Die in Hamburg geborene Rapperin kritisiert den Film jetzt deutlich – und wollte ihn nach eigenen Angaben sogar komplett zurückkaufen.

Wie „t-online“ unter Berufung auf Instagram-Storys der Musikerin berichtet, hat Shirin David in einer Fragerunde ausführlich über ihre Erfahrungen mit der Netflix-Produktion gesprochen. Dabei kommt der Film nicht sonderlich gut weg.

Shirin David kritisiert Darstellung als leidende Frau

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Vor allem stört David demnach, welches Bild die Dokumentation von ihr zeichnet. Sie sei als „angeblich völlig überforderte Frau“ mit großer Leidensgeschichte dargestellt worden.

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Für David steckt dahinter ein grundsätzliches Problem: Erfolgreiche Frauen würden in der Öffentlichkeit häufig über ihre Krisen und Belastungen definiert, während bei erfolgreichen Männern viel stärker deren Leistungen im Vordergrund stünden.

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Von dem eigentlichen Produktionsteam distanziert sie sich mit ihrer Kritik allerdings ausdrücklich nicht. Mit diesem habe sie gerne zusammengearbeitet. Entscheidend für die endgültige Auswahl der Geschichten und den Schnitt seien nach ihrer Darstellung vielmehr der Regisseur und das Netflix-Marketing gewesen.

Shirin David in einer undatierten Szene aus der Netflix-Doku „Barbara – Becoming Shirin David“. picture alliance/dpa/Netflix

David hatte ihre Schnittrechte abgegeben, weil der Film als journalistische Dokumentation gedacht war, heißt es in dem Bericht. Während der Produktion sei sie immer wieder ermuntert worden, möglichst viel von sich preiszugeben. Rückblickend beschreibt die Rapperin diese Erfahrung drastisch: Es sei für sie „wie Brainwash“ (Deutsch: Gehirnwäsche) gewesen.

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Rapperin wollte wohl Netflix-Doku zurückkaufen

Wie groß ihre Unzufriedenheit war, zeigt eine weitere Aussage Davids: Nach Fertigstellung des Films wollte sie die Dokumentation offenbar zurückkaufen.

Nach ihren Angaben bot sie sogar an, die Kosten vollständig zu erstatten. Netflix lehnte demnach ab. Als Grund sei ihr erklärt worden, ein solcher Schritt könne dem Image des Unternehmens schaden.

„Barbara – Becoming Shirin David“ erschien am 13. März bei Netflix. Die Dokumentation begleitet den Hamburger Pop- und Rap-Star unter anderem im Vorfeld ihres 30. Geburtstags und während der Vorbereitungen auf ihre „Schlau aber Blond“-Arena-Tour.

Dabei zieht David auch einen Vergleich zu Helene Fischer. Deren geplante Netflix-Dokumentation wurde 2024 nicht veröffentlicht. David meint rückblickend, Fischer habe in dieser Situation schlicht die bessere Entscheidung getroffen.