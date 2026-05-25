Sheryl Crow: Erst zerbrach ihre Beziehung, dann kam die Krebsdiagnose

Sheryl Crow blickt auf ein bewegtes Leben zurück. In einem Podcast erzählt die 64-jährige Musikerin von einem besonders harten Lebensabschnitt.

Die 64-Jährige wurde damals mit Brustkrebs diagnostiziert, in der gleichen Woche, in der sie sich von ihrem Ex, Radrennfahrer Lance Armstrong, trennte. Eine besonders schwere Zeit in ihrem Leben. Im Podcast „The Bobbycast“, moderiert von Radiomoderator und Entertainer Bobby Bones, spricht die Musikerin über diese Phase ihres Lebens und wie diese ihr Leben nachhaltig veränderte.

An Krebs erkrankt und vom Verlobten betrogen

„Ich war verlobt. Ich hatte drei wundervolle Stiefkinder. Ich wollte mit diesem Mann Kinder haben. Wir trennten uns. In derselben Woche, in der wir uns trennten, wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert und ich erfuhr, dass er sich mit einer wirklich berühmten Schauspielerin traf”, erläutert die Musikerin. In einer für sie extrem anstrengenden und emotionalen Phase habe sie „etwa neun Monate voller Bestrahlung, Trauer und Wut” durchlebt. Das Paar war nicht mal ein halbes Jahr verlobt, als die Beziehung zerbrach. Auch der Abschied von den Stiefkindern fiel schwer: Luke sowie die Zwillinge Grace und Isabelle.

Diese Phase in ihrem Leben habe sie geprägt. Ihr sei klar geworden, dass sie stets für andere da war, aber sich selbst vernachlässigt habe. Sie habe sich zuerst immer um alle anderen gekümmert, bevor sie auf ihre eigenen Bedürfnisse schaute. „Mein Leben musste erst zum Stillstand kommen, damit ich an einen Punkt gelangte, an dem ich mich fragen konnte: ‚Okay, wer bin ich? Und warum tue ich, was ich tue? Liebe ich, was ich tue? Was soll ich eigentlich tun?’”, so Crow.

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Armstrong hat mittlerweile zwei weitere Kinder und Sheryl Crow ist alleinerziehende Mutter von zwei adoptierten Söhnen, Wyatt (19) und Levi (15).