Sexy Sängerin: Lena Meyer-Landrut postet „Underboob“-Foto - Fans flippen aus

Lena Meyer-Landrut hat es schon wieder getan! Mit einem sexy Foto sorgt sie bei ihren Fans einmal mehr für Schnappatmungen. Der Grund: Die Sängerin zeigt auf Instagram ihren durchtrainierten Körper – und geizt auch nicht mit ihren Reizen.

Dünn ist Lena Meyer-Landrut ja, keine Frage. Aber sie hat eben auch Muckis. Ganz offensichtlich treibt die Sängerin jede Menge Sport – und ihren Fans scheint es zu gefallen.

Lena Meyer-Landrut begeistert mit „Underboob“-Foto ihre Fans

Am Freitagmorgen wurde Lenas neuestes Foto bereits mehr als 110.000 Mal mit einem Herzchen markiert. Auf dem schwarz-weiß Bild steht sie lässig in Sportklamotten in einer Halle, eine Hand am Kopf, die andere am Hosenbund drapiert. Eine coole Pose, die sie selbst mit den Worten „Steckt nicht in uns allen auch ein kleiner Proll?“, kommentiert.

Neben der „prolligen“ Pose fällt den Fans aber natürlich auch das knappe Oberteil auf, dass einen Teil ihrer weiblichen Rundungen preisgibt. Dieser sogenannte „Underboob“-Trend ist bereits seit Wochen wieder auf Instagram zu sehen. Jetzt eben auch bei Lena Meyer-Landrut.

„Underboob“-Foto: Lena Meyer-Landrut-Fans sind aus dem Häusschen

Rund 1000 Kommentare hat Lena Meyer-Landrut inzwischen für ihr Foto bekommen – durchweg positiv. „Hot Hot Hot“, liest man immer wieder. Diese „sexy Lena“ kommt auf jeden Fall an. Anders als zuletzt, als sie mit einem vermeintlichen „Oben ohne“-Foto mit Emilia Schüle oder mit der Werbung für überteuerte DFB-Trikots ihre Fans verärgert hat. (mps)

Video: Lena Meyer-Landrut postet Nacktfoto mit Emilia Schüle