Fünf Wochen lang, lag Bonnie Tyler im künstlichen Koma. Jetzt ist sie wach, doch die Tour muss warten.

Seit mehr als 40 Jahren begeistert Bonnie Tyler (73) ihre Fans mit ihrer unverkennbaren heiseren Stimme. Foto: picture alliance / Sipa USA | Oscar Gonzalez

Nach gut fünf Wochen im künstlichen Koma ist die britische Popsängerin Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein. „Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank und wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Portugal behandelt“, teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Die Ärzte der 75-Jährigen seien weiterhin zuversichtlich, dass sie sich gut erholen werde, doch dafür bedürfe es noch einiger Zeit, betonte das Management. „Daher müssen wir leider mitteilen, dass wir alle verbleibenden Auftritte dieses Sommers absagen oder – wo möglich – auf das nächste Jahr verschieben werden“, so das Management.

Bonnie Tyler: Konzert in Hamburg geplant

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Dies betreffe alle Auftritte bis Ende August. Es gebe jedoch noch Hoffnung, dass die für den Herbst geplanten Konzerte stattfinden könnten. Im November soll Tyler auch nach Hamburg kommen.

Tyler („Lost in France“, „Total Eclipse of the Heart“) war Ende April in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro am Darm operiert worden. Eine Woche später verschlechterte sich ihr Zustand und sie wurde ins Koma versetzt.

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Vom 22. Mai an wäre Bonnie Tyler eigentlich auf Tour gewesen. Zunächst am 30. Mai im niedersächsischen Wiesmoor, danach waren in Deutschland im Juli und August unter anderem im sächsischen Zwickau sowie in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Hessen Auftritte angesetzt gewesen. Für den November sind unter anderem Konzerte in Hamburg, München und Berlin geplant. (dpa/esk)