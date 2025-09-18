Seine Tochter blamiert sich bei TV-Show – so reagiert Markus Söder

Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt hat bei „Deutschlands dümmster Promi“ zwei Bundeskanzler nicht erkannt. Der CSU-Chef hat eine klare Meinung dazu.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht die bisherigen Wissenslücken seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt bei Politiker-Fragen im TV gelassen. „Also ich bin immer froh, dass sie weiß, wer bayerischer Ministerpräsident ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste“, sagte der CSU-Chef am Rande des „Bild100“-Events in Berlin.

Burkandt hatte in der dritten Folge der Show „Deutschlands dümmster Promi“ beim Sender ProSieben weder Langzeit-Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) noch den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer (CDU), erkannt.

„Sie macht das da sehr gerne“

Die Teilnahme an der Sendung sei ihre Sache, sagte Söder. „Sie macht das da sehr gerne und das gefällt ihr offenkundig“. Er befürchte, dass seine Tochter mit diesem Wissen außerdem ziemlich im Mainstream in Deutschland liege. „Nicht alle, die immer so darüber reden, wissen alles“.

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt bei der ProSieben-Show „Deutschlands dümmster Promi“. picture alliance/dpa/ProSieben | ProSieben Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt bei der ProSieben-Show „Deutschlands dümmster Promi“.

Zu einem Foto von Kohl, der von 1982 bis 1998 Kanzler war, hatte Burkandt zwar gesagt: „Das ist ein Mann, der war sehr wichtig für Deutschland, das weiß ich auf jeden Fall“. Sie hielt ihn allerdings für einen Sozialdemokraten. Auch bei einem Foto von Adenauer fehlte ihr der Name.

Anders als in herkömmlichen Wissensshows ist es bei „Deutschlands dümmster Promi“ das erklärte Ziel der Kandidaten, so schnell wie möglich rauszufliegen. Denn wer als Letzter übrigbleibt, bekommt den Titel. Burkandt ist nun auch in Folge vier noch dabei.

Zum Medienevent „Bild100“ in Berlin kamen zahlreiche Prominente aus Kultur, Kunst, Politik und Wirtschaft, darunter Entertainer Thomas Gottschalk und Ex-Tennisstar Boris Becker. (dpa)