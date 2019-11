Seine Filme kennt fast jeder: Hollywood-Altstar Michael J. Pollard ist tot

Los Angeles -

Hollywood trauert um eine Legende.

Michael J. Pollard, der unter anderem mit Filmen wie „Haus der 1000 Leichen“ und „Bonnie und Clyde“ zum Star wurde, ist tot.

Michael J. Pollard: Sein Freund Rob Zombie bestätigt seinen Tod

Via Facebook bestätigte Regisseur Rob Zombie (54) den Tod seines guten Freundes Michael.

Zu einem Foto aus dem Film „Haus der 1000 Leichen“ schrieb er: „Und wieder haben wir jemanden aus der 'Haus der 1000 Leichen'-Familie verloren. Ich erwachte heute mit der Nachricht, dass Michael J. Pollard verstorben ist. Ich habe seine Arbeit und seine wirklich einzigartige Präsenz auf dem Bildschirm immer geliebt [...] Er wird sehr vermisst werden.“

Michael J. Pollard starb am Mittwoch in L.A.

Pollard starb bereits am vergangenen Mittwoch, 20. November 2019, im Ronald Reagan UCLA Medical Center an einem Herzstillstand, wie seine gute Freundin Dawn Walker gegenüber „The Hollywood Reporter“ mitteilte.

Michael J. Pollard spielte unter anderem bei „Raumschiff Enterprise“, „Bonnie und Clyde“ und „Haus der 1000 Leichen“ mit. Für seine Rolle des C.W. Moss im Gangsterfilm „Bonnie und Clyde“ war er für den Oscar und bei den Golden Globes nominiert. (mie)