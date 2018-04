Schwer verletzt : „Großer Schock“: Vanessa Mai wendet sich nach Unfall an ihre Fans

Rostock -

Noch immer herrscht große Sorge um Schlagerstar Vanessa Mai!

Die Sängerin hat sich bei einem Unfall mit einem Tänzer während einer Bühnenprobe schwer am Rücken verletzt.

Vanessa Mai künstlich beatmet

Wie die „Bild am Sonntag“ unter Verweis auf das Management der Sängerin meldete, hatte die 25-Jährige bei dem Unfall am Samstag in Rostock kurz das Bewusstsein verloren.

Ein Notarzt habe Mai künstlich beatmet, bevor sie in eine Klinik gebracht worden sei. Das für Samstagabend geplante Konzert in Rostock sei kurzfristig abgesagt worden.

Alle Termine wurden abgesagt

Viele Fans sind schon am Konzertort gewesen und hatten erst kurz vor dem geplanten Konzert-Beginn die Nachricht bekommen.

Am Sonntag teilte ihre Agentur dann mit, dass auch alle weiteren Termine für die kommende Woche abgesagt werden. Darunter geplante Pressekonferenzen am Montag in Berlin und am Dienstag in Hamburg zu ihrer Tour im nächsten Jahr. Auch Fototermine in der kommenden Woche könne Mai nicht wahrnehmen, sagte der Sprecher.

Mai hatte erst am Freitag ihre Fans in Hamburg mit einer Show ihrer „Regenbogen Live 2018“-Tour begeistert.

„Let's Dance“-Partner Christian Polanc reagiert besorgt

Noch am Abend sendete Mais „Let's Dance“-Tanzpartner Christian Polanc Genesungswünsche via Facebook:

Hoffe wirklich es ist nichts schlimmes passiert und schicke Dir viel positive Energie! Gute Besserung...Dein Chris

Vanessa Mai wird weiter im Krankenhaus untersucht

„Sie wurde am Sonntag in einer Klinik in Süddeutschland durchgecheckt und muss eine Halskrause tragen”, bestätigte ein Sprecher der 25-Jährigen am Sonntag. Die abschließende Diagnose der Ärzte stand noch aus. „Sie braucht auf jeden Fall Ruhe.”

Eine Diagnose gibt es bislang nicht. Für Klarheit soll eine Kernspintomografie am Montag sorgen.

Vanessa Mai wendet sich via Facebook an ihre Fans

Wie geht es Vanessa nach ihrem schweren Sturz wirklich? Jetzt hat sich die 25-Jährige via Facebook zu Wort gemeldet. Sie gibt sich kämpferisch. Gleichzeitig bedankt sich die Schlager-Sängerin bei ihren Fans:

Nach dem großen Schock von Gestern bin ich etwas durcheinander, wollte mich aber kurz persönlich melden und sagen, dass ihr euch keine Sorgen machen sollt. Ich muss gerade extrem ruhig bleiben und mit Hilfe der Ärzte die Schmerzen in den Griff bekommen. Nach der morgigen Untersuchung weiß ich dann hoffentlich mehr. Von Herzen DANKE für eure vielen lieben Worte!! Ich bin extrem gerührt von so viel Unterstützung!

