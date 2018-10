Schock-Erlebnis am Flughafen: Jessica Kroos: „Da fehlen mir die Worte“

München -

Die Frau von Fußballspieler Toni Kroos, Jessica Kroos, lässt ihrer Wut auf Instagram freien Lauf.



Der Grund: Ein Erlebnis am Münchener Flughafen, dass die 30-Jährige sprachlos zurückließ.

Zumindest vorerst. Denn in ihrem Beitrag findet die Brünette deutliche Worte: „Wir waren nur kurz hier, aber ich muss mal wieder sagen, wie erschrocken ich darüber bin, wie unfreundlich manche Menschen gegenüber Kinder sind“.

Was war passiert? Kroos erklärt weiter: „Natürlich nicht alle, aber leider gibt es Menschen die kein Verständnis für Kinder haben. Egal ob es das Sicherheitspersonal am @munich_airport ist, die schon genervt und patzig sind wenn man mit Kindern kommt oder sehr »wichtige« Geschäftsleute in der Lounge... Anscheinend ist es verboten mit Kindern zu reisen oder sich in einer Lounge aufzuhalten. Wahrscheinlich ist es nur für Geschäftsleute und man sollte sich mit den Kindern lieber woanders aufhalten.“

Flughafen München äußert sich zu den Vorwürfen

Scheinbar haben die Erlebnisse die Spielerfrau auf 180 gebracht, denn sie wettert weiter: „Da fehlen mir wirklich die Worte. Nicht jeder muss Kinder mögen, aber waren wir nicht alle mal Kinder? Ich glaube wir sollten uns mal eine Scheibe von anderen Ländern abschneiden, die mehr Wert auf Kinder legen! Ich bin echt sprachlos...“

Mit ihren Gefühlen ist sie offenbar nicht alleine. Viele der User stimmen ihr zu: „Du sprichst mir aus der Seele!“ oder „Du hast vollkommen recht“, heißt es in den Kommentaren.

Bei so prominenter Kritik kommt auch der Flughafen wohl nicht drum herum, sich zu äußern: „Der Münchner Flughafen bemüht sich, sehr, sehr kinderfreundlich zu sein“, heißt es.



Und weiter: „Leider ist es ein gemeingesellschaftliches Phänomen, dass Menschen unterschiedlich auf Kinder reagieren – wie im beschriebenen Fall in der Geschäftslounge“, so ein Sprecher des Flughafens in der „Abendzeitung“