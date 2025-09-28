mopo plus logo
Jetzt auch als Podcast zu hören: Tobi Schlegl und seine Mutter auf dem Jakobsweg.

paidZum Jakobsweg-Bestseller: Autor macht „kürzesten Podcast der Welt“

Sein Buch war wochenlang ein Bestseller: In „Leichtes Herz und schwere Beine“ erzählt Tobi Schlegl von seiner Wanderung auf dem Jakobsweg – Seite an Seite mit seiner Mutter Sieglinde. Jetzt legt er nach und startet den Podcast „Jakob, Mama und ich“ mit Original-Aufnahmen von der Reise: 34 Tage lang gibt’s täglich einige Minuten Jakobsweg ins Ohr, samt Pilger-Schnarchen, Gesang und Glücksrausch. Mit der MOPO hat Autor und Rettungssanitäter Schlegl darüber gesprochen, was die Hörer beim „kürzesten Podcast der Welt“ erwartet, warum er das Mikro auf den 700 Kilometern überhaupt dabeihatte, wer ihn in einer Verfilmung spielen dürfte – und warum er sich bei seiner Mutter entschuldigt.


