Schicksalsschlag: Dieser Popstar rührt Fans mit Instagram-Beitrag

Im Internet erinnern sich aktuell viele an das Jahr 2016 zurück. Der Trend heißt „2026 is the new 2016.“ Auch Stars haben sich der nostalgischen Bewegung angeschlossen. Ein Beitrag der US-amerikanischen Pop-Rock-Sängerin Pink berührt die Fans besonders und zeigt: Nicht alles war 2016 rosarot.

Wie Pink in dem Instagram-Beitrag berichtet, war die 46-Jährige 2016 zehn Wochen schwanger gewesen – dann hatte sie eine Fehlgeburt. Zehn Jahre lang war diese intime Information privat gehalten, jetzt teilt sie sie mit ihren Fans und der Welt, wie unter anderem die „Bild“ berichtete.

Ins Detail geht Pink dabei nicht mehr. Sie schreibt in ihrem Post stolz von ihren anderen zwei Kindern. Der 15-jährigen Willow Sage und ihrem kleinen Bruder Jameson Moon, der 2016 zur Welt kam. „Am Tag nach Weihnachten war er endlich bereit für diese Welt und meine Welt wurde umso magischer auf den Kopf gestellt. Unsere Familie war komplett“, so Pink auf Englisch.

Fans reagierten gerührt. „Vergiss nie, dass dein kleiner Engel euch von oben mit viel Liebe zuschaut“, kommentierte eine Nutzerin. Eine andere schrieb: „Danke, dass du das in aller Ernsthaftigkeit mit uns geteilt hast.“

Pink: Mutter und Tochter singen gemeinsamen Song

Immer wieder teilt Pink intime Momente aus ihrem Familienleben – Urlaube, Schwangerschaftsbilder, Halloweenkostüme ihrer Kinder. Mit ihrer Tochter Willow Sage brachte Pink im Jahr 2021 den Sommerhit „Cover Me in Sunshine“ raus.

Ihren Durchbruch hatte die Sängerin im Jahr 2001 mit der Coverversion von „Lady Marmalade“ für den Film Moulin Rouge. Andere Hits waren „Raise Your Glass“ aus dem Jahr 2010 und „Just Give Me a Reason“, der 2012 in Kollaboration mit Nate Ruess erschien (Mitglied der Indie-Pop-Band fun).