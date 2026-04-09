Schauspielerin wollte Schwangerschaft verheimlichen – aus diesem Grund

In einem Video auf Instagram gibt Nilam Farooq sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. Sie sei schwanger, sagt sie dort. Und erklärt, warum sie diese Information mitteilt.

Schauspielerin Nilam Farooq („Contra”) erwartet nach eigenen Worten erneut ein Kind. „Das wird jetzt wahrscheinlich das Persönlichste, was ihr seit langer, langer, langer Zeit von mir gesehen habt. Ich bin schwanger“, sagt die 36-Jährige in einem Video auf Instagram. Die Baby-Neuigkeiten teile sie aber nicht ganz freiwillig: „Wenn es komplett nach mir gegangen wäre, dann wäre es weiterhin ein privates Thema geblieben, was hier nichts verloren hat, wie auch bisher die letzten Jahre.”

Nilam Farooq: „Das ist meine vierte Schwangerschaft.“

Aber wie schon vor zwei Jahren gebe es auch dieses Mal wieder Bilder, auf denen man deutlich sehe, dass sie schwanger sei. „Anders als damals möchte ich diesmal selber die Kontrolle darüber behalten und den Wind aus den Segeln nehmen und nicht zulassen, dass das jemand anderes für mich veröffentlicht“, sagt die Künstlerin weiter. Es gebe Gründe für viele Menschen, solche Dinge nicht öffentlich zu machen, zum Beispiel Sicherheit.

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In dem Video gab die Schauspielerin noch weitere Einblicke: „Das ist meine vierte Schwangerschaft. Also, ich bin Mama, mein Papa ist während einer Schwangerschaft gestorben.“ Alles Themen, die sie bislang nicht ansprechen konnte, weil sie über das große Ganze nicht gesprochen habe.

Farooq spielte unter anderem in der Komödie „Contra“ (2021) eine Jurastudentin, die von einem Uniprofessor (Christoph Maria Herbst) rassistisch angegangen wird. Von 2013 bis 2019 war sie als TV-Kommissarin in der ZDF-Krimireihe „SOKO Leipzig“ zu sehen. (dpa/mp)