Schauspieler Peter Sattmann.

Sattmann wurde 77 Jahre alt. (Archivbild) Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

  • Berlin

Schauspieler Peter Sattmann im Alter von 77 Jahren gestorben

Der Schauspieler Peter Sattmann ist tot. Er starb am ersten Weihnachtsfeiertag kurz vor seinem Geburtstag im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit in seinem Wohnort in Brandenburg. Das gab die Künstleragentur Tom Produkt unter Berufung auf Sattmanns Ex-Partnerin Katja Riemann bekannt.

Sattmann, der im sächsischen Zwickau geboren wurde, spielte viele Jahre unter Claus Peymann am Theater in Stuttgart und Bochum. Er wurde zudem bekannt durch die Fernsehserien „Rätsel der Sandbank“ und „Der Prins muss her“.

Sattmann spielte in vielen beliebten TV-Formaten mit, etwa in Inga-Lindström- und Rosamunde-Pilcher-Filmen. Er hatte Gastauftritte in der Serie „Der Alte“ und im „Tatort“. Mit der Schauspielerin Katja Riemann hatte Sattmann eine gemeinsame Tochter. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

