Entschieden! Deutschland schickt Sarah Engels zum ESC nach Wien

Neues Jahr, neuer Versuch: Deutschland will beim Eurovision Song Contest endlich wieder weiter vorn landen. Nun steht fest, wer die ESC-Mission 2026 übernehmen soll: Multitalent Sarah Engels.

Sängerin Sarah Engels tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) an. Die 33-Jährige setzte sich am Samstag in Berlin in der Show „Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale“ gegen acht andere Bewerber durch. Ihr Sieger-Lied trägt den Titel „Fire“ und soll vor allem Frauen darin stärken, den eigenen Träumen zu folgen.

Zunächst galt es bei der Show, mit dem Song eine internationale Jury zu überzeugen. Das 20-köpfige Gremium verkleinerte das Bewerberfeld im ersten Schritt von neun auf nur noch drei Acts. Danach entschied das Publikum per Abstimmung über den Gewinner. Engels bekam dabei die meisten Stimmen.

Das könnte Sie auch interessieren: ESC-Vorentscheid: Hazel Brugger mit neuem Look – und Raab-Anspielung

Leicht wird die Mission für die Kölnerin allerdings nicht. In den vergangenen zehn Jahren lief es für deutsche Beiträge immer wieder miserabel beim ESC – oft landeten sie auf letzten oder vorletzten Plätzen. Nur Michael Schulte erreichte 2018 mit Platz vier ein echtes Top-Ergebnis. Sänger Isaak (2024, 12. Platz) und das Duo Abor & Tynna (2025, 15. Platz) fuhren zuletzt immerhin Mittelfeld-Ränge ein.

Sarah Engels: Sängerin mit viele Talenten

Engels ist allerdings dafür bekannt, in Wettbewerbsformaten gute Ergebnisse zu erzielen. 2011 stand sie im Finale der Show „Deutschland sucht den Superstar“. Sie nahm aber auch schon erfolgreich an den TV-Shows „Let’s Dance“, „The Masked Singer“, „Das große Promibacken“ und „Dancing on Ice“ teil. Neben der Musikkarriere ist sie auch noch Influencerin mit 1,8 Millionen Followern bei Instagram, Schauspielerin, Eisläuferin („Holiday on Ice“) und neuerdings Musical-Star („Moulin Rouge!“). Von 2013 bis 2019 war sie mit dem Sänger Pietro Lombardi (33) verheiratet.

Anders als in den Vorjahren ist in diesem Jahr nicht mehr der Norddeutsche Rundfunk (NDR) innerhalb der ARD federführend für den ESC zuständig, sondern der Südwestrundfunk (SWR). Auch Moderator Stefan Raab, der im vergangenen Jahr noch einmal die Fäden bei der Auswahl eines deutschen Beitrags zog, war nun nicht mehr Teil des Vorentscheids.

ESC: Wien wartet

In diesem Jahr ist Österreich ESC-Gastgeber, weil das Alpenland den Wettbewerb 2025 mit dem Countertenor JJ und seiner Pop-Arie „Wasted Love“ gewann. Vorab hat die Teilnahme Israels für Diskussionen gesorgt. Einige Länder boykottieren den ESC als Reaktion auf das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Das ESC-Finale findet am 16. Mai in Wien statt. (dpa/mp)