Sänger unter Druck: „Hab' die Faxen dicke“: Michael Wendler ist mal richtig bedient

Cape Corell -

Schlagerstar Michael Wendler ist in den USA mal so richtig bedient. „Ich hab‘ die Faxen dicke“, schimpft der 46-Jährige.



Was ihn so aufgebracht hat? Die nichtvorhandene Arbeitsmoral der Amerikaner, sagt der Sänger. Denn die haben den Deutschen bei einem Projekt einfach hängen lassen. Das hat Folgen für den Wendler. Der Sänger gerät nämlich mächtig unter Druck.



Michael Wendler hat in den USA große Pläne. „Ich will eine internationale Karriere“, sagt der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer.



Der Wendler verkauft seine Luxus-Pferderanch und sahnt ab. Wie viel er kassiert hat, lesen Sie hier.

„Goodbye Deutschland“: Michael Wendler hat Dreh-Stress

Noch verdient er seine Brötchen allerdings nicht in den Staaten, sondern in Deutschland. Und hier will der 46-Jährige beweisen, dass er immer noch Hits wie „Sie liebt den DJ“ abliefern kann.



Doch Michael Wendler hat den Mega-Stress. Sein neues Album kommt in ein paar Wochen raus, vorher muss er in seiner Wahlheimat Cape Corell (Florida) aber noch 14 Musikvideos drehen – in vier Tagen! Eine Mammutaufgabe.



Und die Rechnung hat der Wendler ohne die amerikanischen Helfer gemacht. Denn die erscheinen einfach nicht zum Dreh.



Michael und sein Kameramann Herrmann aus Köln stehen plötzlich ganz alleine da, ohne Maskenbildnerin, ohne Team.



Was nun? Das zeigt Vox am Montag ab 20.15 Uhr.



Das ist „Goodbye Deutschland“ auf Vox

Seit 2006 begleitet Vox in der Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Egal ob ein Umzug mit der gesamten Familie, mit dem Partner oder ganz alleine - die Auswanderer werden schon bei ihren Auswanderungsvorbereitungen begleitet.

Die Doku-Soap erzählt ihre Beweggründe für diesen Schritt. Warum wollen sie im Ausland leben? Welche Träume wollen sie wirklich umsetzen?

„Goodbye Deutschland“ zeigt Auswanderer-Alltag in der neuen Wahlheimat

Das Kamerateam ist auch in der sehr schmerzvollen Abschiedsphase von der alten Heimat immer dabei - ob letzter Schultag oder letzter Besuch in der Stammkneipe, oft sind es tränenreiche Abschiede mit Freunden und Familie.

Und in der neuen Wahlheimat angekommen, stehen die Auswanderer oft vor ganz alltäglichen Herausforderungen, die es zu meistern gilt: Behördengänge, Einkäufe - der erste Arbeitstag. Vox begleitet die Auswanderer und zeigt, wie sie die Schwierigkeiten meistern.

Das Kamerateam besucht die Auswanderer nach einer gewissen Zeit erneut. Sie berichten, wie es ihnen in den ergangen ist. Einige Familien werden sogar regelmäßig besucht, um einen Einblick in ihr neues Leben im Ausland zu geben.

Konny Reimann und Jens Büchner: Bekannt aus „Goodbye Deutschland

Er ist der bekannteste −und beliebteste − TV-Auswanderer: Konny Reimann aus Hamburg. Der gelernte Handwerker wurde 2004 in ganz Deutschland durch die RTL-Sendung „extra“ bekannt. Zusammen mit seiner Familie wanderte er ins texanische Gainesville aus, nachdem seine Frau Manuela eine Greencard gewonnen hatte.



Ab 2006 war Reimann fester Bestandteil von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“. Seine Popularität brachte ihm Auftritte in Werbespots und in TV-Shows wie „5 gegen Jauch“ ein. 2015 zog Konny Reimann zusammen mit seiner Frau Manuela auf die hawaiianische Insel O'ahu.

Mindestens genauso bekannt wie Konny ist mittlerweile auch Ballermann-Sänger und Ex-Dschungelcamper Jens Büchner. Seine Fans nennen den Sachsen auch „Chaos-Jenser“. Denn der Vox-Auswanderer musste auf Mallorca viele (Liebes-)Pleiten durchleben, bevor es für ihn endlich Bergauf ging. Mit den Songs „Pleite aber sexy“ und „Arme Sau“ nimmt Jens Büchner sein Trash-Image aufs Korn. Der Familienvater tritt regelmäßig auf dem Ballermann und in Deutschland als Schlagersänger auf.

(sp)