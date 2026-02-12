Rührender Abschiedsbrief: Katie Holmes verabschiedet sich von „Dawson’s Creek“-Star

US-Schauspieler James Van Der Beek wurde durch die Teenieserie „Dawson’s Creek“ weltweit bekannt. 2024 gab er bekannt, an Darmkrebs erkrankt zu sein. Nun ist er mit 48 Jahren gestorben. Seine Schauspielerkollegin Katie Holmes verabschiedet sich mit einem emotionalen Brief.

In der Kultserie „Dawson’s Creek“ glänzte James Van Der Beek als der filmbegeisterte Highschool-Schüler Dawson Leery. Die Teenieserie lief um die Jahrtausendwende und begleitete über 128 Folgen eine Clique in dem fiktiven Küstenort „Capeside“. James Van Der Beek spielte den Titelhelden Dawson, die junge Katie Holmes verkörperte seine Jugendfreundin Joey.

Das junge Paar der Serie prägte eine ganze Teenager-Generation. Nun verabschiedet sich die Schauspielerin Katie Holmes von ihrem langjährigen Freund und Kollegen in einem emotionalen Brief auf der Plattform Instagram. Zuerst berichtete die „Bild“.

Holmes: James hat das Leben wertgeschätzt

Ihr Brief beginnt mit den Worten „Danke“ und beschreibt die Erinnerung an James Van Der Beek als heilig. Über ihren langjährigen Freund sagt sie, er sei mit „Mut, Mitgefühl, Selbstlosigkeit, Stärke“ durch das Leben gegangen. Er habe immer eine Wertschätzung für das Leben gehabt und dieses als Kunst verstanden.

Mitgefühl und Unterstützung für Familie

„Ich trauere um diesen Verlust mit einem Herzen, das die Realität seiner Abwesenheit und tiefe Dankbarkeit für seine Spuren darin bewahrt“, so Holmes weiter. An seine Familie gewendet schreibt sie: „Ich werde immer für euch da sein, um euch mit Liebe und Mitgefühl zu überschütten.“

Van der Beek hinterlässt seine Ehefrau Kimberly Brook und sechs Kinder. Diese stehen seit dem Tod des Ehemannes und Vaters unter finanziellen Druck. Nur kurze Zeit nach Van Der Beeks Tod wurde eine GoFundMe-Spendenaktion „Support for James Van Der Beek’s Family“ gestartet. Laut der Seite wurden inzwischen fast 1,2 Millionen Euro von über 22.000 Spendern gesammelt – und es dürften noch mehr werden. (mp)