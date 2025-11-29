„Rangewanzt“: Der nächste seltsame Auftritt von Thomas Gottschalk

Bei einem Live-Auftritt wirkt Thomas Gottschalk erneut etwas überfordert. Er selbst fand sich „wie üblich“, sagt der 75-Jährige.

Bei einem Fernsehauftritt hat Moderator Thomas Gottschalk erneut etwas überfordert gewirkt – er selbst empfindet das wohl nicht so: Ich war gar nicht so schlecht, war wie üblich und habe niemanden beleidigt“, sagte der 75-Jährige der „Bild“. Ich habe mich nur etwas bei den Österreichern rangewanzt, weil ich ihren Humor gelobt habe. Ansonsten fand ich gar nicht so schlecht, was ich abgeliefert habe.“

Gottschalk: „Ich will auf keine Bühne mehr“

Gottschalk war am Freitagabend in Kitzbühel mit dem österreichischen TV-Preis Diamant-Romy für seine TV-Leistungen geehrt worden. Ein Problem sei gewesen, dass er erst um 23 Uhr auf die Bühne gekommen sei – zu spät für ihn, sagte er. „Ich hatte keine Lust mehr.“ Generell habe er die Nase voll. „Ich will auf keine Bühne mehr.“

Der Fernsehmoderator hatte im Mai sein Show-Aus angekündigt. Am kommenden Samstag, dem 6. Dezember, moderiert er zum letzten Mal bei RTL die Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69).

Irritation bei Bambi-Gala

Eigentlich habe er schon im April aufhören wollen, sagte Gottschalk der „Bild“. „Aber ich habe mich irgendwie in diese Abschiedssendung am 6. Dezember reinquatschen lassen.“

Schon bei der Bambi-Gala vor zwei Wochen hatte Gottschalk teils desorientiert gewirkt und sich verhaspelt. Ausgebuht wurde er, als er US-Popstar Cher mit dem Satz ankündigte: Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe.“ Tags darauf entschuldigte er sich. „Das Zitat in Bezug auf „Frauen ernst nehmen“ nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür. Ich nehme Frauen sehr ernst. Niemand weiß das besser als meine“, sagte Gottschalk dem „Spiegel“. (dpa/mp)