Bekannter Radio- und Fernsehmoderator gestorben

Jahrzehntelang prägte er die deutsche Radio- und Fernsehlandschaft mit seinen Sendungen. Nun ist Frank Laufenberg im Alter von 80 Jahren gestorben.

Radio- und Fernsehmoderator Frank Laufenberg ist nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, wie der Saarländische Rundfunk (SR) zunächst berichtete. Laufenberg kam Anfang der 70er Jahre zum Radio und gilt als Mitgründer des Pop-Senders SWF3 des Südwestfunks.

Thomas Gottschalk trauert um seinen früheren Kollegen

Doch er produzierte nicht nur Musik – im Jahr 1980 landete er tatsächlich selbst einen Hit. Unter dem Bandnamen „G.L.S.“ coverte Laufenberg damals gemeinsam mit Thomas Gottschalk und dem 2014 verstorbenen Fernsehmoderator Manfred Sexauer den Hit „Rapper‘s Delight“. Das Endergebnis – „Rapper‘s Deutsch“ – schaffte es nach Veröffentlichung immerhin auf Platz 49 der Charts.

Nun trauert Fernsehmoderator Thomas Gottschalk um seinen früheren Kollegen: „Frank Laufenberg ist gestorben – der Musikmann unter uns, mit der tiefsten Stimme und der größten Plattensammlung. Jetzt bin ich also der Letzte aus dem Trio, der noch lebt“, schreibt der 75-Jährige auf Instagram. Dazu teilte er ein Foto ihres gemeinsamen Song-Covers.

Auch im Fernsehen hatte sich Laufenberg in den Achtzigern und Neunzigern mit Live-Shows wie „Ohne Filter“ in der ARD oder dem „WWF-Club“ im WDR einen Namen gemacht. Doch das Radio ließ ihn nie los: Bis zuletzt war er noch in seinem eigenen Internet-Radio „Popstop“ oder in dem SR-Format „Zwei bei Frank – die kleinste Radiosendung der Welt“ zu hören. (mp)