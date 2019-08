London -

Dass die beiden sich seit längerem wieder gut verstehen, wird schon länger getuschelt. Doch jetzt sieht es so aus, als seien Prinz Andrew (59) und Sarah „Fergie“ Ferguson (59) wieder ein Paar. Klammheimlich jetteten sie gemeinsam zum Urlaub ins spanische Málaga.

Liebes-Comeback bei Prinz Andrew und Herzogin „Fergie“

Die beiden wurden erwischt, als sie in Andalusien gemeinsam aus dem Privatjet stiegen. Laut „Sun“ ließen sich Prinz Andrew und „Fergie“ dann in einer Limousine ins edle Luxusresort „Sotogrande“ chauffieren.

Prinz Andrew und Sarah Ferguson: Heirat, Scheidung, Traumurlaub

1986 geheiratet, 1996 geschieden. Und jetzt ein Traumurlaub, um das Liebes-Comeback zu feiern? „Wir genießen die Gesellschaft des anderen. Wir erlauben dem anderen, aufzublühen“, sagte „Fergie“ bereits vor einigen Monaten. Schließlich seien sie eine Familie, sie haben gemeinsam die beiden Töchter Beatrice (31) und Eugenie (29).

Prinz Andrew und die bürgerliche Sarah Ferguson fahren im Juli 1986 nach der Trauung in einer offenen Kutsche zum Buckingham-Palast in London. picture alliance / dpa Foto:

Doch offiziell werden „Fergie“ und Andrew ihre Liebe so schnell nicht machen können. Zu schwer wiegen die Skandale, die Sarah sich in der Vergangenheit geleistet hatte. Noch während der Ehe mit Andrew tauchten Fotos auf, auf denen ein US-Finanzmanager an „Fergies“ Zeh saugte.

Sarah „Fergie“ Ferguson: Steuerschulden und Skandale

Dann wurde bekannt, dass sie hohe Steuerschulden hatte, sie machte eine Werbekampagne für die „Weight Watchers“. Schließlich fiel sie auf einen Reporter herein, der einen Geschäftsmann spielte. „Fergie“ bot ihm für 500.000 Pfund (558.000 Euro) an, ihm einen Kontakt zu Prinz Andrew herzustellen. Später wollte sie sich damit herausreden, dass sie betrunken war.

Vor allem Prinz Philip (98), Ehemann von Queen Elizabeth (93), kann „Fergie“ diese peinlichen Ausrutscher bis heute nicht verzeihen. Zur Hochzeit von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) 2011 durfte sie nicht erscheinen.

Als Prinz Philip kam, musste „Fergie“ gehen

Erst kurz vor ihrer Abreise nach Málaga soll sie die Queen mit Prinz Andrew auf dem schottischen Schloss Balmoral besucht haben. Doch als Prinz Philip dazu kam, musste sie gehen. Angeblich erträgt er es bis heute nicht, mit „Fergie“ unter einem Dach zu sein.

Allerdings hat derzeit auch Prinz Andrew ein Riesenproblem. Der Grund ist das Verfahren um US-Milliardär Jeffrey Epstein (66), der sich erst vor wenigen Tagen das Leben nahm. Er soll laut Anklage einen Sex-Ring aufgebaut haben und viele Minderjährige missbraucht haben. Prinz Andrew war ein guter Freund von Epstein.

Prinz Andrew: Beweis einer neuen Liebe

Bisher sei der Prinz ziemlich relaxed gewesen, doch jetzt werde er richtig nervös, plaudert ein Insider in der „Sun“ aus. „Fergie“ habe darauf bestanden, ihn jetzt in den Urlaub zu begleiten. Sie wolle sich um ihn kümmern und der ganzen Welt zeigen, dass sie zu ihm steht. Das klingt nach einem starken Beweis einer neuen Liebe zwischen den beiden Skandal-Royals.