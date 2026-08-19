Im Berliner U-Bahnhof Tempelhof versammeln sich mehrere Leute um zwei Monitore. Berichten zufolge schaut auch Rapper Ski Aggu vorbei. Dann kommt die Polizei.

Die Polizei Berlin löste eine 15-köpfige Personengruppe auf, die bei einem Livestream den Bahnsteig einer U-Bahn-Station blockierte. Unter ihnen war Rapper Ski Aggu (Symbolbild). picture alliance/dpa | Carsten Koall

Die Berliner Polizei hat einen Livestream in einem U-Bahnhof aufgelöst, an dem laut Medienberichten auch Rapper Ski Aggu teilgenommen haben soll. Ein Polizeisprecher sagte, sie seien am Dienstagabend von der BVG alarmiert worden. Auf dem Bahnsteig habe sich eine etwa 15-köpfige Personengruppe aufgehalten.

Berichten der „Berliner Morgenpost“ und der „Bild“-Zeitung zufolge soll Rapper Almani dort mit zwei Monitoren einen Livestream organisiert haben. Auch Rapper Ski Aggu („Party Sahne“) sei dabei gewesen. Die Polizei machte dazu keine Angaben. Der Rapper – bekannt für seine Skibrille – teilte später einen Videoclip der Szene bei Instagram.

Der Bahnsteig sei blockiert gewesen und Fahrgäste hätten nur schlecht ein- und aussteigen können, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei habe die Gruppe dann aufgefordert, den Bahnsteig aus Sicherheitsgründen zu räumen. Die Gruppe habe dann zusammengepackt und sei gegangen. (dpa/mp)