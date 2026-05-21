Phil Collins zeigt sich öffentlich: So geht es dem erkrankten Weltstar

Lange hat man ihn nicht mehr gesehen: Phil Collins zeigt sich in London erstmals seit Langem wieder in der Öffentlichkeit – gemeinsam mit seiner Ex-Frau bei der Jubiläumsfeier der Hilfsorganisation The King’s Trust.

Seit seinem letzten Live-Auftritt in London mit Genesis im Jahr 2022 rätseln Fans über den Gesundheitszustand von Phil Collins. Dass der Weltstar so lange nicht mehr öffentlich zu sehen war und sich in den darauffolgenden Jahren komplett zurückzog, sorgte bei vielen für Besorgnis. Nun steht fest: Collins hat gesundheitlich schwierige Jahre hinter sich und befindet sich langsam auf dem Weg der Genesung, berichtet das Online-Magazin Rolling Stone.

Das Verhältnis zu seiner Ex-Frau und ihre gemeinnützige Arbeit

Auf Instagram posiert der Weltstar gemeinsam mit seiner Ex-Frau Jill Collins sowie Rod Stewart und dessen Frau Penny Lancaster im Buckingham Palace, wo die Jubiläumsfeier stattfand.

„Trotz der sintflutartigen Regengüsse, die die Feierlichkeiten nicht trüben konnten, waren Phil und ich sehr stolz und geehrt, dabei zu sein und etwas Zeit mit König Charles zu verbringen, der sich aufrichtig zu freuen schien, Phil zu sehen, der vor 40 Jahren der allererste Botschafter der Organisation und schon davor Treuhänder war!“, schrieb Jill Collins.

Außerdem starteten Phil Collins und seine Ex-Frau im Rahmen der Veranstaltung eine Auktion. Dabei versteigerten sie persönliche Wertgegenstände und spendeten den Erlös an die Hilfsorganisation The King’s Trust. „Wir bitten auch andere, ganz besondere persönliche Gegenstände zu spenden“, heißt es weiter in ihrem Beitrag.

Der ehemalige Genesis-Frontmann hat zudem ein eigenes T-Shirt entworfen und auf den Markt gebracht. Die Verkaufseinnahmen spendet er ebenfalls an die Hilfsorganisation.

Und so steht es um seine Gesundheit

Collins hatte sich bereits während der Reunion-Tour von Genesis im Jahr 2007 mehrfach verletzt, berichtet das Magazin Rolling Stone. Es folgten Nervenschäden und mehrere Operationen, durch die der Musiker das Gefühl in seinen Fingern verlor. Für Collins war das ein schwerer Schlag, denn sein Instrument – das Schlagzeug – kann er seitdem nicht mehr spielen.

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Die folgenden Jahre wurden nicht einfacher, sagte Phil Collins im BBC-Podcast „Eras“. „Ich habe eine 24-Stunden-Pflegekraft, die darauf achtet, dass ich meine Medikamente so einnehme, wie ich es sollte“, sagte er. „Ich hatte Probleme mit meinem Knie … alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen.“

Aufgrund einer zusätzlichen Fußheberschwäche ist er zudem auf eine Gehhilfe angewiesen und konnte seine letzten Live-Auftritte nur noch im Sitzen bestreiten.