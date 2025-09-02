Peinlich-Auftritt bei „Deutschlands dümmster Promi“: Söder-Tochter patzt in TV-Show

Peinlicher Moment im Fernsehen: In der neuen ProSieben-Show „Deutschlands dümmster Promi“ erkannte Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Altkanzler Helmut Kohl (†87) nicht – obwohl sein Foto eingeblendet war. Das Bilderrätsel brachte die 26-Jährige komplett aus dem Konzept.

Die Regeln der Show sind jedoch skurril: Wer die Aufgaben am besten löst, scheidet aus. Gewinnen kann nur, wer sich möglichst lange durchschlägt – also wer oft scheitert.

Söder wusste nichts von Teilnahme seiner Tochter

Burkandt nahm ihren Blackout locker. Der „dpa“ verriet sie, dass sie sich ohne Wissen ihres Vaters für die Show angemeldet hatte. „Mein Vater wusste nichts davon“, sagte sie. Er habe schließlich „so viel um die Ohren und trägt eine große Verantwortung“.

Wie der Papa wohl auf den Aussetzer reagiert? „Klar, einige werden vielleicht mitlachen, weil ich bei ein paar Fragen einen kompletten Blackout hatte. Aber am Ende ist es eine unterhaltsame Show für die ganze Familie“, erklärte das Model.

Auch wenn das Missgeschick für Schlagzeilen sorgt – Burkandt bleibt gelassen: „Es war einfach ein Spaßformat. Und genau so sollte man es sehen.“