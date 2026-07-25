Fast drei Dutzend Stars sollen auf Hollywoods „Walk of Fame“ geehrt werden. Unter den Empfängern sind Kate Hudson, Idris Elba, Pedro Pascal, Sia und David Guetta.

Sternstunde für fast drei Dutzend Stars: Filmschaffende wie Kate Hudson, die Geschwister Elle und Dakota Fanning, Idris Elba, Delroy Lindo und Sam Rockwell zählen zu den insgesamt 33 Auserwählten, die von 2027 an mit einem Stern auf dem „Walk of Fame” in Hollywood geehrt werden sollen.

In der Fernseh-Sparte sollen unter anderem „Friends”-Star Lisa Kudrow, Keke Palmer und „Game of Thrones“-Darsteller Pedro Pascal ausgezeichnet werden. Der 2002 gestorbene Country-Sänger Waylon Jennings werde posthum mit einer Sternenplakette gefeiert, gaben die Veranstalter bekannt.

Sterne für Lil Wayne, Smashing Pumpkins und Ramones

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Unter den weiteren Musikern, deren Namen in den Zementplatten des berühmten Bürgersteigs verewigt werden, sind die australische Sängerin Sia, die Kolumbianerin Karol G und US-Rapper Lil Wayne. Außerdem bekommen Bands wie The Ramones, Smashing Pumpkins und Linkin Park sowie der französische Star-DJ David Guetta Plaketten. In der Sparte Theater wird unter anderem der italienische Tänzer Roberto Bolle geehrt.

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Die neuen Kandidaten seien unter Hunderten prominenten Anwärtern ausgewählt worden, hieß es. Die Termine für die Enthüllung der Plaketten sind bis jetzt nicht bekannt.

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Der „Walk of Fame” mit mehr als 2800 Sternen ehrt seit 1960 Verdienste im Showgeschäft. Die Bürgersteigstrecke auf dem Hollywood Boulevard, in die die sternförmigen Plaketten eingelassen werden, verläuft mitten durch das Zentrum Hollywoods. (dpa/mp)