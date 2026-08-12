Sängerin Paula Hartmann verwirrt auf Instagram ihre Fans mit KI-Videos. Wurde sie gehackt oder steckt ein Album-Release dahinter?

In den vergangenen Wochen ist es ruhig um Sängerin Paula Hartmann geworden. Nun sorgt die 25-Jährige auf Instagram für Rätsel: Offenbar hat sie sämtliche bisherigen Beiträge gelöscht und stattdessen fünf KI-generierte Videos veröffentlicht. Was steckt dahinter?

Für die einen deutet alles auf ein neues Album hin, andere vermuten, dass der Account der Berlinerin gehackt wurde. In den Kommentaren rätseln die Fans: „Was passiert hier?“, fragt ein Nutzer. „Als ob Paula Promo mit KI-Videos macht, niemals“, schreibt ein anderer. Und ein weiterer fragt: „Teaser auf ein Album?“

Kündigt Paula Hartmann ein neues Projekt an?

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In den Videos, die Paula Hartmann auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat, spielen Kinder mit einem Spiel namens „Das traurigste Mädchen der Welt“. Der Titel ist dabei in verschiedenen Varianten falsch geschrieben. Die Videos wurden offensichtlich mithilfe von KI erstellt. Könnte „Das traurigste Mädchen der Welt“ also der Titel eines neuen Projekts sein?

In „schwarze SUVs“, einem ihrer meistgehörten Songs mit mehr als 34 Millionen Spotify-Aufrufen, singt Hartmann: „Ich tu niemand weh, ich will doch nur spiel'n“. Der Song stammt von ihrem bislang letzten Album „kleine Feuer“. Könnte das Spiel in den KI-generierten Videos also ein Hinweis auf neue Musik sein?

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„Kleine Feuer“ liegt inzwischen zwei Jahre zurück. 2025 veröffentlichte Paula Hartmann gemeinsam mit dem Hamburger Künstler Berq eine EP. Er tritt am Freitag beim MS Dockville auf.

Hartmann ist für ihre sanfte Stimme und melancholischen Texte bekannt, die sie mitunter mit starken Beats verbindet. Ein neues Album wäre für ihre Fans eine Überraschung. Noch hat die Sängerin keine Stellung zu den Videos bezogen. Was hinter den rätselhaften Clips steckt, bleibt damit vorerst offen.