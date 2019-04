Partys galten als legendär: Bekannter Blogger nach langem Kampf an Krebs gestorben

Berlin -

Der Modeblogger Carl Jakob Haupt ist tot.

Der studierte Politikwissenschaftler, der zusammen mit seinem Schulreund David Roth den Modeblog „Dandy Diary“ führte, ist nach wochenlangem Kampf an Krebs gestorben.

Am Karfreitagsmorgen schlief er in den Armen seiner Ehefrau, Giannina Haupt (25), ein. Er wurde nur 34 Jahre alt. Auch seine Familie und sein engster Freundeskreis waren in seiner Nähe.

Haupt war bekannt für seine legendären Partys – vor allem zur Fashion Week in Berlin. So gab es etwa zur „Berlin Fashion Week“ 2013 eine „Dandy Diary“-Poolparty im Berliner Fetischclub „KitKat“. Ein Jahr zuvor wurde eine „Zirkus-Party“ im Berliner Postbahnhof gefeiert – inklusive Feuerspucker und lebendem Elefanten.

2014 trennte sich der Sohn eines Pfarrers nach nur einem Jahr Ehe von It-Girl Bonnie Strange.

Carl Jakob Haupt und David Roth: Die Punkrocker der Mode-Szene

Zusammen mit Kumpel Roth sorgte Haupt immer wieder für Aufsehen. Unter anderem inszenierten sie einen Modeporno oder schickten einen nackten Flitzer über eine Mailänder Modeschau. Als sie 2016 in Neukölln einen veganen Imbiss eröffneten, musste die Polizei anrücken - so groß war der Andrang.

Die aus Kassel stammenden Freunde gründeten 2009 den ersten Modeblog nur für Männer. Dafür fotografierten sie sich und weitere Freunde in ihrem Hipster-Alltag in Berlin, schrieben auch über die Club- und Barszene. Mit Erfolg. Ihr Instagram-Account zählt mehr als 55.000 Abonnenten – ohne, dass dort auch nur ein einziger Beitrag zu finden wäre.

Das Duo ist wegen seiner anarchistischen Partys und Ansichten bekannt als „Punkrocker“ der Mode-Szene. Gleichzeitig galt Haupt als „Hipster-König“. Eines der bekanntesten Zitate des Mode-Bloggers: „Es ist total wichtig, scheiße auszusehen und das auch auszuhalten.“

(sku)