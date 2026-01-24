Oliver Pocher mit Untreue-Geständnis

Komiker Oliver Pocher ist nach eigenen Worten zwar schon mal fremdgegangen – allerdings nicht in der Ehe. „Klar bin ich schon mal fremdgegangen“, antwortete der 47-Jährige im Podcast auf eine entsprechende Frage seines Kumpels Pietro Lombardi (33). Er wisse, dass das „nicht sympathisch“ sei. „Das ist jetzt auch nix, wo man stolz drauf sein kann“, sagte Pocher in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Die Pochers! Frisch recylelt“.

Während seiner Ehen sei er aber nicht fremdgegangen, betonte Pocher. „Auch wenn Kinder dabei sind und auch mit der Öffentlichkeit, dann ist es einfach so, dass du sagst irgendwie, ey, das ist es einfach nicht wert.“ Pocher hat insgesamt fünf Kinder aus seinen beiden inzwischen geschiedenen Ehen mit Alessandra Meyer-Wölden und Amira Aly. Beide waren auch schon Podcast-Partnerinnen Pochers. Seit neuestem ist Lombardi mit an Bord.

Lombardi beteuerte, er sei noch nie fremdgegangen. „Ich schwöre: Noch nie“, sagte der Sänger. „Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen. Wenn ich eine Frau hab‘, hab‘ ich eine Frau.“ Pocher zeigte sich beeindruckt: „Das ehrt dich komplett und ich find‘ das sensationell.“ (dpa)