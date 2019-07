Ohne Höschen?: Fans aus dem Häuschen über Bikini-Pic von Sophia Thomalla

Berlin -

Sophia Thomalla (29) ist sich nie zu schade, ihre Meinung offen in die Welt hinauszutragen – auch wenn sie damit hin und wieder gewaltig aneckt. Auch ihre Postings bei Instagram sorgen oft für regen Austausch, hin und wieder aber auch für massive Kritik bei Fans und Abonnenten.

Vor wenigen Wochen postete Sophia Thomalla ein Foto bei Instagram, welches sie in sexy Pose am Pool zeigt. Obwohl es so aussieht, als trage sie auf dem Foto kein Höschen, war es ein ganz anderes Detail, welches Fans mächtig auf die Nerven ging (hier alles zum Foto lesen).

Fans lästerten gewaltig über den verführerischen Post der 29-Jährigen. Jetzt übt die Brünette Rache – und zwar auf geniale Weise: mit radikaler Selbstironie.

Renner im Netz: Mann imitiert Bikini-Pic von Sophia Thomalla

Gerade geht nämlich ein Bild durchs Netz, das dem sexy Pool-Pic gewaltig ähnlich sieht: Auf den ersten Blick scheint es die sexy Brünette selbst zu sein. Alles stimmt – der rote Bikini, die Hand lasziv an der Hüfte, das Bein angewinkelt. Nur ein extremm haariges Detail macht stutzig. Denn diese „Sophia“ ist mächtig behaart – im Gesicht. Und was ist das für ein pummeliger Bauch?



Auf den zweiten Blick wird klar: Huch, diese Person ist deutlich blasser als Sophia. Und fülliger.

Tatsächlich handelt es sich bei dem „Model” um einen Freund von Sophia Thomalla selbst. Sie postete das Bild ihres sie offensichtlich imitierenden Kumpels bei Instagram und schrieb dazu: „Wenn du so Freunde hast, brauchst du keine Feinde.”

Freund: „Endlich mal abhängen wie Sophia Thomalla”

Auch besagter Freund postete das Foto auf seinem Instagram-Kanal – er schrieb dazu: „Endlich mal abhängen wie Sophia Thomalla.”

Lesen Sie hier: Nach Zittern der Kanzlerin – Sophia Thomalla nimmt Angela Merkel in Schutz

Fans feiern die selbstironische Aktion der Schauspielerin und ihres Freundes: „Herrlich”, schreibt einer, „Weltklasse” ein anderer.

Auch Promis reagieren begeistert auf die witzige Aktion: Alex Voelkel von „The Boss Hoss” kommentiert das Bild mit „Hahaha...mega!”

Promis reagieren belustigt auf Insta-Post

Jorge Gonzalez, ehemaliger „GNTM”-Lauftrainer und „Supertalent”-Juror, schickt der Schauspielerin einen Haufen lachender Smileys. Ebenso Caroline Beil und Wilson Gonzalez Ochsenknecht: Beide schreiben belustigte Worte unter den Post.

Damit beweist die sexy Brünette mal wieder, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nimmt! (ta)