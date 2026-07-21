Schauspieler Matt Damon ist aktuell in „Die Odyssee“ im Kino zu sehen. Was der 55-Jährige an seinem Double lobt und wie die erste Begegnung mit der Stuntfrau war.

Oscar-Preisträger Matt Damon hat eigenen Worten zufolge in seinem neuen Film „Die Odyssee” eine Frau als Stunt-Double. Für eine Szene mit den riesenhaften Laistrygonen seien besonders große Stuntleute auf der einen und kleinere Stuntleute auf der anderen Seite eingesetzt worden, sagte der 55-Jährige, der in dem neuen Kinohit von Christopher Nolan den griechischen Helden Odysseus spielt, im Podcast „Happy Sad Confused”. „Mein Double war eine Frau, eine Stuntfrau”.

Damon fügt hinzu, dass seine Stuntfrau „die tollsten Arme hatte, die ich je gesehen habe”. Sein Interview-Partner hatte ihn zuvor unter anderem für seine muskulösen Arme in dem Film gelobt. Damon erzählt, dass er seine Stuntfrau bei der ersten Begegnung im Verpflegungszelt umarmt und ihr für ihre Arbeit gedankt habe.

„Die Odyssee” läuft seit vergangener Woche im Kino. In dem Film nach Homers Epos verkörpert Matt Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Neben Damon spielen auch Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya und Charlize Theron in dem Film mit. (dpa/mp)