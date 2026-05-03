Nina Chuba packt aus: „Ich bin in Therapie – und empfehle das jedem“

Nina Chuba ist seit zwei Jahren in Therapie. Offen erzählt die Musikerin aus Wedel von der Entscheidung, sich Hilfe zu suchen. Für sie sei das ein Zeichen von Stärke – und sie empfehle es jedem.

„Therapie sollte kein Makel sein. Für mich zeigt das eher Stärke und Selbstreflexion“, sagte die 27-Jährige dem „stern“. Sie finde es befreiend, wenn Menschen offen sagten, dass es ihnen schlecht gehe oder dass sie Unterstützung brauchten.

Nina Chuba über Therapie: „Ich empfehle es jedem“

Sie selbst habe einmal in einem teuren Songwriting-Camp gemerkt, wie ihre Verfassung kippte. „Ich konnte morgens plötzlich nicht mehr aufstehen. Ich lag im Zimmer, war traurig, habe viel geweint und mich zu nichts aufraffen können. Das kannte ich so von mir nicht. Da war klar: Das ist nicht einfach nur Erschöpfung“, berichtete die Sängerin. „Ich habe mir selbst enormen Druck gemacht.“

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Sie habe damals „unbedingt fürs zweite Album arbeiten“ wollen, aber nur ein Song sei entstanden. „Ich habe sofort mit meinem Management gesprochen und gesagt: Ich brauche Therapie. Die haben mir direkt geholfen.“ Seit zweieinhalb Jahren sei sie nun in Therapie, „ich empfehle es jedem“.

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Nina Chuba zählt zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen Deutschlands. Die Musikerin aus Wedel wurde 2022 mit ihrem Song „Wildberry Lillet“ bekannt. Seither hat sie sich mit zahlreichen Hits in den Charts etabliert – darunter der Song „Fucked Up“, den sie mit dem Musiker Makko aufgenommen hat, sowie „Wenn das Liebe ist“. (dpa/esk)