Nina Chuba, Die Ärzte & Co. sauer: Schluss mit Abzocke mit begehrten Konzerttickets!

Wird jetzt endlich etwas gegen Abzocke mit Konzerttickets getan? Das zumindest fordern zwei Musikverbände und zahlreiche bekannte deutsche Künstler in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Es soll besser gegen professionelle Zweitvermarkter vorgegangen werden, die oft mit Bots arbeiten, um teils bis zu 6000 Euro teure Tickets weiterzuverkaufen. Unter den an dem Schreiben beteiligten Stars sind Nina Chuba, Kraftklub, Die Ärzte, Die Toten Hosen, Johannes Oerding und viele weitere, teils sehr bekannte.

„Konzerttickets sind keine Spekulationsobjekte“, schreiben der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) und „Pro Musik“, die den Brief verfasst haben und weisen darauf hin, dass gewerbliche Wiederverkäufer die Tickets in Massen aufkaufen, um sie dann mit Aufschlägen von 250 Prozent und mehr den echten Fans anzubieten. Mithilfe von Bots stürmen diese Zweitvermarkter die Ticketplattformen oft in den ersten Minuten des Vorverkaufes, wodurch Seiten abstürzen oder Fans keine Möglichkeit haben, an ein Ticket zu kommen.

Wucher-Preise: Konzerttickets teuer von Zweitvermarktern verkauft

Die Verbände und unterzeichnenden Künstler sind empört: Dieses Geld fließe weder in die Sänger oder Veranstalter noch faire Löhne oder neue Musik, es lande „in den Taschen von Zwischenhändlern, die zur Kultur nichts beitragen als Abzocke.“ Auch auf massive Probleme mit gefälschten Tickets weisen die Verfasser hin: „Fans zahlen teils mehrere hundert Euro und stehen am Einlass mit wertlosem Papier da.“ Mit diesen Problemen dürfe die Politik die Musiker und ihre Fans nicht alleinlassen. „Was die gesamte Branche braucht, ist ein gesetzlicher Rahmen.“

In vielen anderen europäischen Ländern und in den USA gebe es Regelungen, um einem Betrug mit Konzerttickets wirksam zu begegnen. „Deutschland hingegen ist ein nahezu regulierungsfreier Raum für Ticketspekulanten. Das ist ein politisches Versäumnis, das die gesamte Livemusikbranche und ihre Fans jeden Tag spüren.“

Vor allem müssten Veranstalter bestimmen können, auf welchen Plattformen ihre Tickets weiterverkauft werden dürften. Außerdem müsse es gewerblichen Weiterverkäufern verboten werden, mehr als 25 Prozent auf den Ticketpreis aufzuschlagen. Auch der Einsatz von automatisierter Software zum massenweisen Kauf von Tickets müsse verboten werden, so die Forderung. (mp/dpa)